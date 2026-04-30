Мальчика доставили в больницу, врачам пришлось сшивать оставленные клыками раны.

В поселке Кульсеитово Советского района Казани агрессивная домашняя собака напала на 15-летнего школьника. Подросток шел домой после уроков. По пути на него набросилась овчарка. Она прыгнула на девятиклассника и пыталась прогрызть шею. Ребенку не оставалось ничего другого, как начать отбиваться от разъяренного животного рюкзаком с учебниками. Но собака оказалась слишком проворной и смогла вцепиться в руки подростка. Она разгрызла ему кисти. Мальчик спасся, но ему срочно нужна была медицинская помощь, его доставили в ДРКБ. Там врачам пришлось сшивать разодранные руки и делать уколы от бешенства.

ПЫТАЛАСЬ ВЦЕПИТЬСЯ В ШЕЮ

Инцидент произошел 28 апреля, во вторник. По словам 15-летнего Игорь (имя изменено - Ред.) агрессивная собака неожиданно прыгнула на него пытаясь вцепиться прямо в шею. Для того, чтобы защититься, у подростка были всего лишь секунды. Потому он не успел ничего придумать другого как выставить перед собой свой школьный рюкзак.

«Если бы не проезжающая мимо машина, эта собака вообще загрызла бы моего сына. Благо водитель вовремя среагировал и отогнал овчарку. Возбуждено уголовное дело, его расследует следственный комитет, ведь собака оказалась домашней. На данный момент назначена судмедэкспертиза. По ее итогам примут решение о квалификации преступления», - рассказала «КП-Казань» мать пострадавшего школьника Юлия.

По словам Юлии, после нападения ее сын находится в подавленном состоянии. После укусов подросток не может даже ложку в руках держать. Он практически ничего не ест, только спит. К тому же в ближайшие три месяца ему придется продолжать курс уколов против бешенства. Мало ли чем была больна эта собака, просто так же они не нападают на людей.

«Сын страдает. У него постоянно болят руки. Хорошо хоть сухожилия не задеты. А то пришлось бы делать сложную операцию и очень долго восстанавливаться. Хотя, у него впереди и так много испытаний. Как он с такими руками будет сдавать экзамены?!», - говорит мать мальчика.

По словам матери ребенка, клыки животного не успели повредить сухожилия.

ЖИВОТНЫЙ ТЕРРОР

Как выяснялось, та самая овчарка уже третий год терроризирует жителей поселка Кульсеитово. Мать пострадавшего ребенка и другие соседи неоднократно обращались в службу отлова животных, пытаясь решить проблему. Однако, как уверяет Юлия, эти обращения остались безрезультатными.

«Это какой-то кошмар! Она бросается на людей, кидается на других животных, и кто знает, что еще может произойти. Мы столько раз звонили, вызывали отлов. Но ни разу никого не видели. Как будто никто не хочет этим заниматься», - сетует женщина.

Местные жители установили, что у данной агрессивной собаки есть хозяйка. По словам матери пострадавшего подростка, владелица овчарки курирует приюты для бездомных животных и работает учительницей в местной школе. Сама Юлия, как она заверяет, уже не раз просила женщину, чтобы та утихомирила своего пса, но та, мол, лишь ухмылялась и прятала собаку после каждого инцидента.

«Она мне предложила отправлять ребенка на улицу с сосисками. Вы представляете?! А всякий раз, когда ее пес что-то натворит, укрывала и прятала его. А сейчас и вовсе заявила, что это не ее собака», - возмущается Юлия.

Корреспондент «КП-Казань» попытался связаться с предполагаемой владелицей собаки, но та отказалась что-либо комментировать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы спросили у юриста Карины Мухаметшиной о то, что может грозить женщине, если будет доказано, что именно она является владелицей агрессивной овчарки.

«Если это будет доказано, то ее могут привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Степень причиненного вреда определит судмедэкспертиза. Вдобавок потерпевший имеет право взыскать с хозяйки питомца денежную компенсацию за лечение, начиная от расходов за лекарства и заканчивая тратами на анализы, а также за моральный вред. К примеру, в случае причинения тяжкого вреда, пострадавший может подать иск на сумму от 500 до 800 тысяч рублей», - прокомментировала юрист.

Мухаметшина также добавила, что семья потерпевшего подростка из Кульсеитово, помимо всего перечисленного, вправе еще и привлечь к ответственности администрацию района, если за ней будет доказано бездействие по отлову агрессивной собаки после обращений местных жителей. Тут тоже речь может идти об исковых требованиях по возмещению морального и материального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отлов или убийство? В Казани спорят о методах борьбы с бродячими собаками

Горожане обеспокоены действиями ловцов в камуфляже и в масках (подробности)

