Собирал крапиву для супа и попал в реанимацию: как житель Татарстана выжил после нападения змеи, укуса клеща и отека Квинке

Газинур Исламов искренне благодарит своих спасителей. Фото: Горбольница №5

61-летний Газинур Исламов отправился в деревню Бакчасарай Мензелинского района за крапивой — захотелось вспомнить вкус детства и сварить витаминный суп. За картофельным полем он нашел отличное место с молодой порослью. Потянулся рукой за листочками — и в этот момент, как ему показалось, просто задел старую толстую ветку.

Мужчина почувствовал боль, увидел ранку, из которой пошла кровь. Бинта под рукой не оказалось, он вытер рану перчаткой — кровь не останавливалась. Тогда, вспомнив, что слюна обладает антибактериальными свойствами, он лизнул ранку. Но это не помогло: рука начала неметь, нарастало жжение, хотя боли не было.

«И тут я увидел черный хвост змеи, которая уже заползала в нору под кустом», — рассказал Газинур Асхатович.

«Рука буквально за минуты сильно распухла»

Мужчина решил немедленно вернуться домой. Но состояние ухудшалось на глазах: рука за считанные минуты распухла и приобрела бордовый оттенок, жжение усиливалось. Супруга испугалась не на шутку, дочь наложила повязку и приложила лед. Сын повез отца в городскую больницу №5 Набережных Челнов — им подсказали, что именно там есть противоядие и врачи уже не раз спасали пациентов со змеиными укусами.

По дороге мужчине стало еще хуже, он начал задыхаться, давление подскочило до 180 — хотя ранее гипертонией он не страдал.

Отек Квинке и клещ на шее

В реанимационном отделении пациента встретил заведующий Павел Егоров. Состояние поступившего он оценил как тяжелое. Из-за стремительной аллергической реакции рука была сильно отекшей и багровой. Яд быстро попал в кровь, и на этом фоне развился отек Квинке — жизнеугрожающее состояние, при котором человек может задохнуться.

Но опасностей оказалось даже больше. На шее у мужчины врачи обнаружили клеща. Паразита удалили.

«Мы стабилизировали состояние, ввели сыворотку против яда гадюки и через неделю перевели в отделение терапии на долечивание», — сообщил Павел Геннадьевич.

Исполняющая обязанности заведующей терапевтическим отделением Гузель Лотфуллина подтвердила: пациент прошел полный курс лечения и был выписан домой. Однако впереди у него длительный период восстановления.

«Благодаря вам я жив»

Сам Газинур Исламов искренне благодарит своих спасителей: «Низкий поклон за ваше мастерство! В такой ситуации могут оказаться многие, пусть люди знают, куда обращаться за помощью».

Врачи, в свою очередь, напоминают жителям республики перед майскими выходными: после укуса змеи главное — не паниковать и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. Категорически нельзя высасывать яд из раны, перетягивать конечность тугой повязкой или заниматься самолечением. Лучше быть максимально осторожными на природе, потому что одна неосторожная попытка вспомнить вкус детства может обернуться борьбой за жизнь.

