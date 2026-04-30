С 1 по 11 мая медицинские учреждения республики переходят на особый режим работы.

Майские праздники – период длительных выходных, когда у жителей Татарстана возникает множество вопросов о доступности медицинской помощи. С 1 по 11 мая медицинские учреждения республики переходят на особый режим работы. «КП – Казань» публикует подробную информацию, как будут работать взрослые и детские поликлиники, стоматологические службы, и где получить экстренную помощь в праздничные дни.

График работы взрослых поликлиник в Татарстане в майские праздники 2026

В Минздраве Татарстана отметили, что в период с 1 по 11 мая 2026 года поликлиники взрослой сети по всей Республике Татарстан будут работать в режиме дежурных служб. Прием пациентов осуществляется 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая с 08:00 до 17:00.

Женские консультации, входящие в состав поликлиник и больничных отделений, функционируют по аналогичному графику. Плановые приёмы узких специалистов, диспансеризация и профилактические осмотры в эти даты приостанавливаются и возобновляются в штатном режиме с 12 мая.

Все стационары и родильные дома Татарстана продолжают работать в круглосуточном режиме без перерывов на праздники. Травматологические пункты с круглосуточным графиком принимают пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания – помощь оказывается всем нуждающимся. Гинекологические стационары также обеспечивают экстренную и плановую помощь 24/7. При резком ухудшении самочувствия рекомендуется обращаться в приёмные отделения больниц или вызывать скорую помощь по номеру 103.

График работы детских поликлиник в Татарстане в майские праздники 2026

Поликлиники детской сети по республике в праздничные дни функционируют с 08:00 до 15:00 – этот график действует 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая.

Однако в крупных городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — установлен особый режим. Так, 1, 3, 9 и 10 мая прием будут вести с 08:00 до 15:00, а 2 и 11 мая время работы продлено до 17:00.

Педиатрические службы обеспечивают прием детей с острыми состояниями, температурой, признаками ОРВИ и другими симптомами, требующими срочного вмешательства.

Вызов врача на дом в праздничные дни осуществляется только при наличии экстренных показаний. Актуальную информацию о режиме работы конкретной детской поликлиники, адресе дежурного кабинета и контактах можно уточнить на портале минздрава Татарстана или по единому телефону 122.

График работы стоматологических поликлиник в Татарстане в майские праздники 2026

Взрослые стоматологические поликлиники Республики Татарстан в майские праздники будут работать по сокращенному графику. 1, 3, 9, 10 и 11 мая прием пациентов ведется с 09:00 до 15:00, а 2 мая – с 09:00 до 16:00.

Детские стоматологические службы функционируют по аналогичному расписанию, обеспечивая помощь юным пациентам с острой зубной болью и травмами.

Для жителей Казани предусмотрены дежурные детские стоматологические поликлиники, которые 3 и 10 мая работают с 09:00 до 18:00 по специальному графику.

При обращении в дежурное учреждение необходимо иметь при себе полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

