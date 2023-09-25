«Скамейка добра» и экскурсии на автобусе: Как простые жители Набережных Челнов помогают малоимущим и одиноким ветеранам

Иногда тем же пожилым людям хватает простого внимания. Фото: Из личного архива Мадины Мухаметзяновой

В Набережных Челнах жительница дома 40/3 Маргарита Чибилева организовала возле своего подъезда «Скамейку добра». Это простая лавочка, где каждый желающий может даром оставить продукты, одежду, обувь и игрушки для нужд соседей ,которые находятся в более сложной жизненной ситуации.

«Все начиналось с домового чата. Там мы списывались с соседями и выясняли, кто и что потерял во дворе. И тут я предложила оставлять все найденные вещи на скамейке возле подъезда. Каково было мое удивление, когда через час она была переполнена овощами», - рассказывает Маргарита Чибилева.

Как она отмечает, в их доме не у каждого есть деньги, а сюда люди бесплатно несут огурцы, помидоры, баклажаны, консервы, одежду, игрушки и обувь. Глядя на то, как лавка ежедневно переполняется этим добром, ее так и назвали – «Скамейка добра». Теперь каждый, кто хочет поделиться продуктами и вещами с другими, может оставить их здесь. Кстати, другие жители Набережных Челнов подхватили эту идею и теперь во дворах стали появляться другие «Скамейки добра».

«Считаю, что лавочка всех нас объединила. Я рада, что волна добра распространилась и на другие дома нашего микрорайона. Нужно вытаскивать из себя людям самое хорошее и тогда жизнь станет лучше», - говорит Чибилева.

Теперь такие скамейки стали появляться и в других дворах города. Фото: Из личного архива Маргариты Чибилевой

Женщине, к слову, 61 год и она всегда трудилась на общественной работе. Как она говорит, приносить пользу социуму у нее в крови. Сейчас же Маргарита Чибилева на пенсии, но и дальше продолжает общественную деятельность. Стала председателем ТОС «40 комплекс». Отметим, что «Скамейка добра» не единственный ее проект.

«Во дворе показываем детям мультфильмы, а также устраиваем для них праздники и конкурсы. А осенью планируем запустить акцию «Чистый подъезд». У нас ведь катастрофически не хватает дворников и уборщиков. Поэтому, надо будет сделать так, чтобы каждый по очереди мыл в подъезде полы. Знаю, что многие за это начнут меня критиковать, но это же для общего блага», - рассказывает активистка.

«ДЕТИ И ВНУКИ ЛИБО НА РАБОТЕ, ЛИБО ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО»

Там же в Набережных Челнах добро своими силами также творит председатель ТОС «39 комплекс» 60-летняя Мадина Мухаметзянова. В течение последних двух лет она проводит акцию «Прогулка с ветераном».

«Дети и внуки ветеранов либо на работе, либо живут отдельно. Вот я гуляю с ними, ведь им не хватает общения. Недавно одной бабушке 93 года исполнилось, я ее от души поздравила. Ее зовут Энже Сулейманова, может быть слышали о ней? Она труженица тыла, мы с ней постоянно гуляем», - рассказала «КП-Казань» Мадина Мухаметзянова.

Со слов женщины, она гуляет с ветеранами по зову сердца и получает от этого удовольствие. Пенсионеров она находит в интернете и через родственников договаривается о прогулке. Акция исключительно добровольческая и заработка не приносит. Но, как утверждает Мадина, моральное удовлетворение от помощи пожилым не сравнится ни с какими деньгами.

Стоит отметить, что в прошлогоднюю декаду пожилых людей, женщина провела для ветеранов экскурсию по городу, арендовав большой автобус. На этот раз, она хочет сводить их в исторический музей города. А в декабре Мадина Мухаметзянова собирается посетить одиноких бабушек и дедушек, чтобы подарить им гостинцы и помочь по дому. При этом женщина готова помогать не только пожилым людям.

«С начала СВО я нашим ребятам в зону боевых действий отправила уже около 100 килограммов чак-чака. Я его сама готовлю и хочу, чтобы наши сыновья и внуки хоть немного побаловались сладким, а то, им и так там не сладко. До конца года планирую испечь еще 100 килограммов чак-чака и выслать его бойцам», - заявила Мадина Мухаметзянова.

«МЫ ВМЕСТЕ»

А еще в Набережных Челнах есть председатель ТОС «18 комплекс» Светлана Гурлева. Она стоит во главе команды движения «Мы вместе». Его волонтеры оказывает гуманитарную помощь малоимущим семьям, сиротам и бойцам в зоне СВО. С прошлой осени активисты сами шьют одежду, закупают игрушки, медикаменты и стройматериалы.

«Закупаем и отправляем посылки сиротам в детские дома, а также медицинские рюкзаки, тактические аптечки, генераторы, тепловизоры и антидроновое оружие нашим соотечественникам в зону СВО», - говорит Светлана Гурлева.

По ее словам, только в зону проведения спецоперации она организовала поставку гуманитарной помощи на несколько десятков миллионов рублей.

Среди всего прочего волонтеры отправляют бойцам СВО аптечки, генераторы и тепловизоры. Фото: Из личного архива Светланы Гурлевой

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