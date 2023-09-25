«Они совершили такую низость»: Известный юрист Екатерина Гордон помогает жительнице Казани вернуть из-за границы украденного сына

Отец ребенка вывез годовалого сына после того, как помирился с его матерью. Фото: Из личного архива героя публикации

У 30-летней жительницы Казани Дарьи Любимовой пропал годовалый сын. По словам женщины, пока она находилась на работе, сожитель вместе с бабушкой ребенка тайно вывез его из страны. Мать мальчика в отчаянии, она не знает, что с сыном. Женщина решила обратиться за помощью к известному юристу, телеведущей Екатерине Гордон.

КРАСИВО УХАЖИВАЛ И ДАРИЛ ЦВЕТЫ

Как рассказала «КП-Казань» сама Дарья Любимова, два года назад она познакомилась с Сергеем на теннисном корте. Он младше ее на шесть лет. Их роман развивался стремительно, почти сразу они стали жить вместе.

Сергей красиво ухаживал, дарил цветы, водил по ресторанам и хотел серьезных отношений. Однако, по словам Дарьи, эта романтика закончилась практически сразу после того, как они съехались.

«Тогда мы еще жили на съемной квартире. Когда я забеременела, начались скандалы и рукоприкладства с его стороны. Всякий раз, он просил прощения, а потом снова продолжал издеваться надо мной», - рассказывает женщина.

У пары родился сын. Все вместе они переехали жить в квартиру Дарьи. Как она утверждает, Сергей вел себя как типичный иждивенец – ездил на ее машине, не работал, ни за что не платил. По словам женщины, он настоял на том, чтобы она оформила на себя кредит на 250 тысяч рублей, брала деньги в долг у подруг, а также хотел, чтобы были проданы ее машина и квартира.

«Я уже просто не могла находиться с ним рядом. Он тиран и абьюзер! Уже на 100% убедившись, что человек неисправим, в январе этого года я приняла решение разорвать с ним отношения», - заявила Дарья.

После расставания мать одиночка с головой ушла в работу, надо было выплачивать кредит и долги. Тем не менее, она разрешала Сергею беспрепятственно общаться с сыном. Но, по словам Дарьи, ему этого было мало и от него начали поступать угрозы о том, что он сломает ей жизнь и заберет ребенка. После этого, она прекратила все общение с ним и закинула его в «черный список». По мнению Дарьи, именно после этого у Сергея и созрел план мести.

ПЫТАЛАСЬ НАЙТИ В МИНСКЕ

Спустя полгода, он явился к Дарье прямо на работу с огромным букетом цветов и предложил начать все с чистого листа. Она решила дать ему второй шанс, ведь у них общий ребенок, который должен расти в полноценной семье. Они снова сошлись. Дарья думала, что, наконец, заживет счастливо.

Но тут к ним погостить приехала мать Сергея. Несмотря на то, что с первых дней знакомства невзлюбила Дарью и считала, что ее сын ей не пара, та все равно разрешила видеться с внуком и приняла женщину у себя дома. Не прошло и суток, как она об этом сильно пожалела.

«На следующее утро я спокойно пошла на работу, оставив их с ребенком. Сергей весь день вел себя как-то странно и игнорировал мои сообщения. Лишь раз написал, что они вместе с мамой и малышом поехали в Раифский монастырь. После этого, совсем перестал выходить на связь», - вспоминает Дарья Любимова.

С ее слов, по возвращению домой, она обнаружила, что там нет ни ребенка, ни его вещей, ни документов. Дарья тут же обратилась в полицию. Там выяснилось, что Сергей и его мать купили билет до Минска и уехали туда вместе с ребенком. В отчаянии Дарья вылетела вслед за ними.

«Я нашла отель, в котором они остановились, но не успела там их застать. За час до моего приезда, Сергей и его мать уехали вместе с ребенком. Как я потом узнала, после этого они скрылись в Баку, а оттуда, по предварительной информации, улетели в Дубай», - рассказала Дарья.

Уже сейчас она понимает, что приезд в гости матери Сергея был не актом примирения. По мнению женщины, план тайно вывезти ее ребенка был тщательно разработан из мести сразу после расставания, и вынашивался в течение шести месяцев. К слову, Дарья не исключает, что мать Сергея сыграла во всем этом отнюдь не самую последнюю роль. Ведь она, на минуточку, юрист с большим опытом.

Поэтому, чтобы вернуть сына, женщина тоже обратилась к опытному юристу, телеведущей Екатерине Гордон.

ТОЧНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ПОКА НЕИЗВЕСТНО

«На данный момент, оба родителя имеют равные права по отношению к ребенку. В этой связи, мы подали иск об определении его места жительства вместе с матерью. Когда на руках будет решение суда, то у нас появятся способы борьбы», - прокомментировала «КП-Казань» руководитель юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон.

Как сообщила юрист, в настоящее время точное местонахождение ребенка ей пока неизвестно. По одним данным, Сергей вместе с сыном находится в Дубае, а согласно его странице в соцсети – в России. Где они на самом деле при необходимости доподлинно выяснить придется сотрудникам правоохранительных органов.

«Фишка еще в том, что гражданская свекровь тоже юрист и должна понимать, насколько у Сергея малы шансы на ребенка. Поэтому, речь, скорее всего, тут идет о человеческой подлости. Они приехали к Дарье домой, улыбались ей в глаза и в один прекрасный момент совершили такую низость», - возмущается Екатерина Гордон.

«КП-Казань» пыталась узнать позицию самого Сергея в этой ситуации, но, к сожалению, он так ничего и не ответил на наши сообщения. Дозвониться до него также не представляется возможным.

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