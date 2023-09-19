Последствия сильной магнитной бури на себе могут ощутить метеозависимые люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным геофизиков, в сентябре 2023 года в столице Татарстана геомагнитное поле будет возмущаться несколько раз. Рассказываем, когда и какой силы будут магнитные бури в сентябре 2023 в Казани, и как они могут повлиять на самочувствие.

Магнитные бури в сентябре 2023 в Казани

Всего в сентябре 2023 года в Казани ожидаются четыре магнитные бури. Во вторник, 19 сентября, Землю накроет сильная магнитная буря. Пик ожидается с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Сила космической стихии при этом составит от 5 баллов и выше, следует из прогноза Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 20, 23 и 29 числа - до 4 баллов. В первой половине октября геомагнитных возмущений не ожидается.

Как подготовиться к магнитной буре в Казани

Последствия сильной магнитной бури на себе могут ощутить метеозависимые люди, у них возможно ухудшение самочувствия. В эти дни эксперты советуют уменьшить физические нагрузки на организм, не допускать напряжения и стрессов, больше гулять на свежем воздухе.

3−4-балльная магнитная буря зачастую проходит незаметно для большинства людей. Однако некоторые метеочувствительные казанцы и люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание, упадок сил и повышение артериального давления.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется высыпаться, отказаться от длительных перелетов, пить много воды, больше есть фруктов и овощей, исключить алкоголь, жирную пищу и не переедать.

Что такое магнитная буря в Казани?

Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Когда магнитные бури возникают на Солнце, они создают мощные магнитные поля и выбрасывают заряженные частицы в космическое пространство. Эти заряженные частицы могут достичь Земли и взаимодействовать с ее магнитным полем. Именно это может вызвать некоторые изменения в самочувствии людей, а также повлиять на работу электрических систем, коммуникационных сетей и даже спутниковых систем.

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