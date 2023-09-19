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Общество19 сентября 2023 8:01

Магнитные бури в сентябре 2023 в Казани: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

На Казань обрушится магнитная буря 19 сентября 2023 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Последствия сильной магнитной бури на себе могут ощутить метеозависимые люди.

Последствия сильной магнитной бури на себе могут ощутить метеозависимые люди.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным геофизиков, в сентябре 2023 года в столице Татарстана геомагнитное поле будет возмущаться несколько раз. Рассказываем, когда и какой силы будут магнитные бури в сентябре 2023 в Казани, и как они могут повлиять на самочувствие.

Магнитные бури в сентябре 2023 в Казани

Всего в сентябре 2023 года в Казани ожидаются четыре магнитные бури. Во вторник, 19 сентября, Землю накроет сильная магнитная буря. Пик ожидается с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Сила космической стихии при этом составит от 5 баллов и выше, следует из прогноза Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 20, 23 и 29 числа - до 4 баллов. В первой половине октября геомагнитных возмущений не ожидается.

Как подготовиться к магнитной буре в Казани

Последствия сильной магнитной бури на себе могут ощутить метеозависимые люди, у них возможно ухудшение самочувствия. В эти дни эксперты советуют уменьшить физические нагрузки на организм, не допускать напряжения и стрессов, больше гулять на свежем воздухе.

3−4-балльная магнитная буря зачастую проходит незаметно для большинства людей. Однако некоторые метеочувствительные казанцы и люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание, упадок сил и повышение артериального давления.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется высыпаться, отказаться от длительных перелетов, пить много воды, больше есть фруктов и овощей, исключить алкоголь, жирную пищу и не переедать.

Что такое магнитная буря в Казани?

Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Когда магнитные бури возникают на Солнце, они создают мощные магнитные поля и выбрасывают заряженные частицы в космическое пространство. Эти заряженные частицы могут достичь Земли и взаимодействовать с ее магнитным полем. Именно это может вызвать некоторые изменения в самочувствии людей, а также повлиять на работу электрических систем, коммуникационных сетей и даже спутниковых систем.

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