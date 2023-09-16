Массовое отравление в Чувашии: После посещения кафе в больнице оказались 15 человек

У обратившихся к врачам выявлены признаки острого кишечной инфекции. Фото: Александр ГЛУЗ

В конце этой недели в поликлиники Канаша начали массово обращаться местные жители, в том числе с детьми. У всех них были признаки острого кишечной инфекции. В результате 15 пациентам понадобилась госпитализация.

Было установлено, что люди отравились после посещения местного кафе «Сушистик», что они именно там заказывали, пока не сообщается. Точку общепита тут же прикрыли.

«Очаг инфекции локализован. Специалистами был сделан отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных рабочих растворов. Также на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций обследованы сотрудники кафе. Лабораторные исследования продолжаются», - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

В то же время свою проверку кафе в Канаше по факту массового отравления людей начали прокуратура и следственный комитет.

«Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил кафе «Сушистик», а также оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за случившееся», - рассказали в следственном комитете Чувашии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге продукцией Greenbox отравились более 200 человек

Суд приостановил деятельность компании (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram