Живая музыка будет играть с 15.00 до 22.00. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В эту субботу, 16 сентября, в Казани состоится фестиваль городских индустрий «Фабрика. Профсоюзная». Живая музыка, спектакли, лекции, спортивные соревнования, чемпионат по поеданию рамена - это и не только подготовили для гостей и жителей столицы Татарстана.

«Комсомолка» делится самой подробной программой фестиваля «Фабрика. Профсоюзная» и рассказывает, куда сходить в выходные.

Фестиваль «Фабрика. Профсоюзная» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 16 сентября

Главная сцена

15.10 - 16:10 – Anton Abramov x M.A.D.

16.15 - 17.00 – Avir x Malika

17.05 - 17.50 – Yanarw x Gulnaz_Zendal

17.55 -18.55 – Solman

19.00 - 19.20 – Дышать

19.25 - 19.55 – Fauzia

20.00 - 20.55 – Усал

21.00 - 22.00 – «ЛАУД»

Лекторий

Во дворе у дома №22 по улице Профсоюзной пройдут лекции, для посещения которых нужно зарегистрироваться.

16.00 - дискуссия «Ночная культура Казани глазами организаторов» с участием диджея Булата Габидуллина.

17.00 - дискуссия «Феномен Профсоюзной: кто стоит за главной барной улицей Казани»

18.00 - историк и краевед Марк Шишкин расскажет, как застраивалась улица Профсоюзная и что было раньше на месте любимых заведений горожан.

Мастер-класс по изготовлению духов

Где: улица Профсоюзная, 3

Во сколько: с 16.00 до 20.00

На мастер-классе от архитектора-урбаниста Вероники Ямиловой горожане смогут изготовить аромат улицы Профсоюзной, а после - забрать полученный парфюм с собой. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Быстрые свидания

Где: улица Баумана, 9А

Во сколько: с 15.00 до 18.00

Желающие поучаствовать в быстрых свиданиях получат анкету с вопросами о знаке зодиака, любимом хобби, музыке и темах, с которых можно начать непринужденный разговор. Затем участники перемещаются за общий стол, общаются с первой «парой», а после меняются для разговора с новым человеком — каждая встреча длится 5 минут. Участие по регистрации.

Турнир по киберспорту

Где: улица Баумана, 9А

Во сколько: с 16.00 до 18.00

Горожане могут прийти и поболеть за участников турнира, который пройдет в формате Double Elimination на PlayStation 5. После определения победителей, с 18.00, все гости фестиваля смогут сами поиграть в приставку в порядке очереди.

Чемпионат по поеданию рамена

Где: улица Профсоюзная, 3Во сколько: в 16:00, 16:40 и 17:20

Гостям предложат на время съесть тарелку рамена - бульона с мясом и лапшой. Участники, показавшие лучший результат, получат призы. Количество мест - ограничено.

Своп-маркет

Где: улица Профсоюзная, 3

Во сколько: с 15.00 до 18.00

Блогеры и лидеры мнений выставят свои вещи на своп-маркете. Их можно будет взять бесплатно, обменять или купить. Организаторы просят приносить вещи в отличном состоянии, без пятен, затяжек и дефектов.

Турнир по шахматам

Где: Баумана, 9А

Во сколько: с 15.00 до 17.00

Соревнования пройдут пройдут по швейцарской системе. Подсчет будет осуществляться с применением коэффициента Бухгольца. Регистрация на мероприятие закрыта, но можно прийти и понаблюдать за интересной игрой.

Горожане смогут не только посмотреть танцевальные баттлы, но и проголосовать за понравившуюся команду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мастер-класс по цветочным композициям

Где: улица Профсоюзная, 10/14

Во сколько: 15.00, 16.00 и 17.00

Участники мастер-класса создадут цветочные композиции в осенней тематике. Занятия пройдут в три потока по 10 человек. Регистрация по ссылке.

Моноспектакль «Счастливая Шарлотта»

Казанский ТЮЗ покажет моноспектакль «Счастливая Шарлотта» режиссера театра Радиона Букаева. Спектакль по предварительной регистрации могут посетить зрители старше 18 лет.

Где: улица Профсоюзная, 10/14

Во сколько: с 15.30 до 17.00

Гринмаркет

Где: улица Профсоюзная

Во сколько: с 15.00 до 22.00

На мероприятии желающие смогут обменяться растениями, поделиться ростками или купить их.

Стендап

Где: улица Профсоюзная, 16Б

Во сколько: с 17.00 до 18.00 и с 19.00 до 20.00

Развлекательная программа будет состоять из двух частей — концерта от победителей и призеров различных юмористических проектов Казани и Татарстана, а также шоу «Лучшее».

Танцевальные баттлы

Где: улица Профсоюзная, 13

Во сколько: с 15.00 до 21.00

Танцевальные баттлы пройдут по направлениям Breaking, Hip-Hop и All styles. Горожане смогут не только смотреть за выступлениями, но и проголосовать за понравившуюся команду.

Турнир по настольному теннису

Где: улица Профсоюзная

Во сколько: с 15.00 до 19.00

Участие в турнире примут 16 команд из числа представителей креативных индустрий. Игры пройдут с минимальными перерывами по принципу «каждый с каждым».

Спектакль «О чем волнуются женщины»

Где: улица Профсоюзная, 26

Во сколько: с 16.00 до 17.00

Фонд поддержки современного искусства «Живой город» покажет спектакль «О чем волнуются женщины». У каждой исполнительницы будет своя маска с индивидуальным набором черт характера.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram