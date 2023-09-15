Концерт Zivert пройдет в Казани 13 октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Октябрь будет богат на выступления звезд различных жанров - от поп-музыки до рока, хип-хопа и электронной музыки. Делимся афишей концертов в Казани, рассказываем, кто из звезд приедет и сколько будут стоить билеты.
Когда: 9 октября, 19.00
Где: КРК «Пирамида»
Билеты: от 3 000 до 5 000 рублей
«Симфоническое КИНО» – это оригинальное творение, вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном и композитором Игорем Вдовиным. Зрителей ожидает юбилейная концертная программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара Виктора Цоя, а также несколько новых композиций.
Когда: 13 октября, 19.00
Где: МВЦ «Казань Экспо», Концертный зал им. Шакирова
Билеты: 4 500 рублей
Zivert - популярная российская певица. Она стала известной благодаря своей песне «Life», которая была выпущена в 2018 году. Композиция стала настоящим хитом и получила миллионы прослушиваний. Музыка Zivert сочетает в себе элементы поп-музыки, электронной музыки и R&B.
Когда: 15 октября, 18.00
Где: КРК «Пирамида»
Билеты: от 1 400 до 3 600 рублей
Сергей Трофимов, известный также как Трофим, - российский певец, композитор, чья музыкальная карьера тянется уже на протяжении десятилетий. Заслуженный артист России цепляет мелодичным мотивом песен и эмоциональным подтекстом.
Когда: 22 октября, 19.00
Где: КСК «Уникс»
Билеты: от 2 200 до 6 000 рублей
ЧАЙФ - советская и российская рок-группа, получившая широкую популярность в 90-ых годах благодаря своему оригинальному звучанию и энергичным выступлениям. Артисты выступают в жанрах кантри-рок, блюз-рок, рок-н-ролл, регги и фолк-рок.
Когда: 27 октября, 19.00
Где: Корстон, Бальный зал
Билеты: от 2 300 до 5 000 рублей
Глеб Голубин является одним из самых сильных представителей российского хип-хопа. В рамках нового тура рэпер исполнит свои главные треки, а также представит свежие релизы.
Когда: 28 октября, 19.00
Где: Корстон, Бальный зал
Билеты: от 2 000 до 10 000 рублей
Концерт рок-группы «Алиса» будет посвящен 40-летию коллектива. В настоящее время артисты активно работают над записью новых произведений, много гастролируют и выступают в качестве хедлайнера на различных фестивалях.
Когда 28 октября, 19.00
Где: КСК «Уникс»
Билеты: от 2 000 до 6 000 рублей
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен.
Когда: 29 октября, 19.00
Где: «Татнефть Арена»
Билеты: от 2 400 до 7 000 рублей
Музыка артиста характеризуется сильными и эмоциональными текстами, которые часто затрагивают социальные и философские темы. Известен своим сильным и экспрессивным вокалом, а также хиту «Я русский».
Где: Корстон, Бальный зал
Когда: 29 октября, 20.00
Билеты: от 2 000 до 30 000 рублей
HammAli & Navai - это дуэт молодых российских исполнителей, состоящий из Александра Громова и Наваи Бакирова. Они стали известными благодаря своим песням в жанре поп-музыки с элементами R&B и хип-хопа.
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