Концерт Zivert пройдет в Казани 13 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Октябрь будет богат на выступления звезд различных жанров - от поп-музыки до рока, хип-хопа и электронной музыки. Делимся афишей концертов в Казани, рассказываем, кто из звезд приедет и сколько будут стоить билеты.

Группа «Симфонические КИНО» в Казани 6+

Когда: 9 октября, 19.00

Где: КРК «Пирамида»

Билеты: от 3 000 до 5 000 рублей

«Симфоническое КИНО» – это оригинальное творение, вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном и композитором Игорем Вдовиным. Зрителей ожидает юбилейная концертная программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара Виктора Цоя, а также несколько новых композиций.

Zivert в Казани 6+

Когда: 13 октября, 19.00

Где: МВЦ «Казань Экспо», Концертный зал им. Шакирова

Билеты: 4 500 рублей

Zivert - популярная российская певица. Она стала известной благодаря своей песне «Life», которая была выпущена в 2018 году. Композиция стала настоящим хитом и получила миллионы прослушиваний. Музыка Zivert сочетает в себе элементы поп-музыки, электронной музыки и R&B.

Сергей Трофимов в Казани 6+

Когда: 15 октября, 18.00

Где: КРК «Пирамида»

Билеты: от 1 400 до 3 600 рублей

Сергей Трофимов, известный также как Трофим, - российский певец, композитор, чья музыкальная карьера тянется уже на протяжении десятилетий. Заслуженный артист России цепляет мелодичным мотивом песен и эмоциональным подтекстом.

ЧАЙФ в Казани 12+

Когда: 22 октября, 19.00

Где: КСК «Уникс»

Билеты: от 2 200 до 6 000 рублей

ЧАЙФ - советская и российская рок-группа, получившая широкую популярность в 90-ых годах благодаря своему оригинальному звучанию и энергичным выступлениям. Артисты выступают в жанрах кантри-рок, блюз-рок, рок-н-ролл, регги и фолк-рок.

PHARAOH в Казани 16+

Когда: 27 октября, 19.00

Где: Корстон, Бальный зал

Билеты: от 2 300 до 5 000 рублей

Глеб Голубин является одним из самых сильных представителей российского хип-хопа. В рамках нового тура рэпер исполнит свои главные треки, а также представит свежие релизы.

Алиса в Казани 16+

Когда: 28 октября, 19.00

Где: Корстон, Бальный зал

Билеты: от 2 000 до 10 000 рублей

Концерт рок-группы «Алиса» будет посвящен 40-летию коллектива. В настоящее время артисты активно работают над записью новых произведений, много гастролируют и выступают в качестве хедлайнера на различных фестивалях.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» в Казани 12+

Когда 28 октября, 19.00

Где: КСК «Уникс»

Билеты: от 2 000 до 6 000 рублей

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен.

SHAMAN в Казани 6+

Когда: 29 октября, 19.00

Где: «Татнефть Арена»

Билеты: от 2 400 до 7 000 рублей

Музыка артиста характеризуется сильными и эмоциональными текстами, которые часто затрагивают социальные и философские темы. Известен своим сильным и экспрессивным вокалом, а также хиту «Я русский».

HammAli & Navai в Казани 12+

Где: Корстон, Бальный зал

Когда: 29 октября, 20.00

Билеты: от 2 000 до 30 000 рублей

HammAli & Navai - это дуэт молодых российских исполнителей, состоящий из Александра Громова и Наваи Бакирова. Они стали известными благодаря своим песням в жанре поп-музыки с элементами R&B и хип-хопа.

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