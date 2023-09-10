«Это связано с потребностью снизить тревогу»: Психолог рассказала, почему казанцы разговаривают с техникой

У современных людей нередко возникает желание поговорить с техникой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Зайка мой, куда ты поехал?»: вопрошает дома пенсионерка у робота-пылесоса. Более молодое поколение также, чаще всего даже не замечая, нет, нет, да и разговаривает с техникой, компьютером и гаджетами. Что это, нормально ли вот так одушевлять вещи и делать из них собеседника, неужели современный мир с его изобретениями принес нам новую психологическую проблему?

Как рассказала «Комсомолке» казанский психолог Полина Хабибуллина, ничего здесь нового нет. В детстве чуть ли не каждый второй таким же образом разговаривал с любимой игрушкой, а с возрастом такие люди начинают это делать и с техникой.

Наиболее частой причиной такого общения Полина Хабибуллина называет недостаток общение и эмоциональную депривацию (дефицит эмоционального обмена). При этом антропоморфизм (перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы и животных, растения, природные явления) или очеловечивание бытовых предметов существует с древних времен. Так психике проще адаптироваться к себеподобным вещам, поэтому люди проецируют свою человечность на окружающие предметы. И современные гаджеты - не исключение. В особенности, когда они стали способны вести диалог, причем человеческим голосом.

«Это связано с потребностью психики снизить тревогу и встроить объект в свой внутренний мир. Диалог - это процесс познания нового предмета, вступление в отношения с ним, хотя это не те же самые отношения, как с людьми. Это проекция отношений, перенесения привычной модели взаимодействия на непривычный предмет. Пример - «ну давай же, включайся, сложное устройство, не тормози пожалуйста, мне же на работу пора бежать». Таким образом, через общение с гаджетом, человек облегчает себе задачу понимания использования предмета», - пояснила психолог.

Специалист определенных особенностей в этом феномене не видит. За исключением патологии, когда человек действительно считает, что предмет способен отвечать ему (к примеру, при шизофрении). Также это может быть связано с клинической паранойей. В этом случае владелец техники уверен в том, что устройства следят за ним, не в плане сбора и передачи данных, а в прямом смысле слова.

«НИЧЕГО СТРАШНОГО, КОГДА ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ С КОШКОЙ, СТРАШНО, КОГДА ОНА ВАМ ОТВЕЧАЕТ»

Как отметила Полина Хабибуллина, в мире есть экстравагантные случаи, когда люди пытались вступить в брак с неодушевленными предметами. С позиции нормы, это отклонение, конечно. Объектофилия - это форма сексуального или романтического влечения, направленного на определенные неодушевленные объекты. Так, Джуди Роуз из Франции заключила брак с Мостом Дьявола, а житель Японии женился на героине компьютерной игры. Исключением из объектофилии являются перфомансы, направленные на привлечение внимания к социальной проблеме - брак с деревом в знак привлечения к проблеме экологии, брак с историческим зданием, чтобы его не снесли.

«Эта склонность (общения с техникой) так или иначе характерна для большинства людей. Как говорится в распространенном меме про кошек: ничего страшного, когда вы разговариваете с кошкой, страшно, когда она вам отвечает», - подметила спикер.

В практике Полины Хабибуллиной еще не было случаев патологического антропоморфизма или объектофилии. Однако к ней обращались клиенты, имеющие фетишизм. Это когда человек испытывает сексуальное возбуждение к определенным предметам, но это не является примером очеловечивания.

Можете быть уверены, что при сохранении критичности восприятия и понимания, что гаджеты - это неодушевленные предметы, разговаривать с бытовыми предметами – это нормально. Психолог сравнивает это с монологом, общением с самим собой.

«Я общаюсь с умной колонкой. Иногда я слышу, как грубо пользователи общаются с такими гаджетами, и меня от этого немного передергивает. Своей колонке я всегда говорю спасибо и пожалуйста. Понимаю, что бот не имеет эмоций и ему не важны интонация и манера общения. Но для меня это показатель уровня коммуникации личности. Это некоторая модель общения в целом. И то, как общается человек с той же умной колонкой - для меня говорит о многом», - отметила казанский психолог.

ПОРАБОТЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

Технологии бывают очень разными. В настоящее время ходит много мифов вокруг искусственного интеллекта (ИИ), но они далеки от реальности. Так, Стивен Хокинг выступал с предостережениями по этому поводу. В какой-то момент, если ИИ действительно станет способен к самосознанию - возникнет вопрос этики и гуманизации живого гаджета. После этого скорее всего придется считаться с ним, как с личностью.

«В теории, когда ИИ сможет обрабатывать огромные объеме информации и предвидеть в них тенденции, влекущие катастрофические события - возможно он может сгенерировать решение, направленное против человечества, как угрожающей всему живому популяции. Однако, если в ИИ будет встроена программа ограничения на воплощение подобных решений, то он не сможет обойти программу», - предположила Хабибуллина.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГАДЖЕТОВ

Любая зависимость имеет под собой эмоциональные проблемы - тревожность, депрессии, болезненные переживания детства. Потребность в объекте зависимости (будь то гаджеты, алкоголь или человек) обусловлена неспособностью самостоятельно справиться с глубинными эмоциональными трудностями. Она выступает, как костыль, на который можно опираться и сохранять равновесие, пусть и сомнительное.

«Аддикция связана с образом жизни в крупных городах, недостатком личного времени, распылением внимания, пробками. При этом не у всех есть время и силы на живое общение после трудного рабочего дня. Для этого ведь нужно доехать до места встречи, проводить вечер в шумной обстановке, что весьма энергозатратно. Виртуальное общение более экономично в этом плане. Оно может проходить в более комфортной обстановке собственной квартиры», - объяснила Хабибуллина.

Кроме того, та же видеосвязь позволяет сохранять эмоциональный контакт с родственниками на другом континенте. 150 лет назад люди и мечтать о таком не могли, писали письма, в надежде получить ответ при жизни. К тому же не могли знать, как живут родственники и живы ли они, когда те переезжали на большие расстояния.

В заключении специалист пояснила, что диагноз зависимости ставится тогда, когда зависимое поведение причиняет видимый и ощутимый вред здоровью человека и его адаптации (проблемы в работе, самообслуживании). Если личность способна зарабатывать и обслуживать себя, чаще всего зависимость связана с проблемой для ближайшего окружения. Так, зависимое лицо начинает беспокоиться о своей жизни и здоровье в критические моменты (угроза увольнения, обострение заболевания), но после прохождения угрозы - все возвращается на свои места. Он забывает о наличии проблемы и продолжает злоупотреблять объектом зависимости. Это очень индивидуально, каждый случай разбирается отдельно, поясняет психолог.

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