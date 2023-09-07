В Татарстане проблему вредных перекусов школьников решат халяльные батончики с белком

Головная боль родителей Татарстана, как и других российских пап и мам такова, что часть детей пренебрегают едой в школьных столовых и злоупотребляют вредными перекусами. Они частенько пускают в ход свои карманные деньги, покупая на них вместо обеда сладости, выпечку и чипсы. Согласитесь, в этом случае речи о правильном питании не идет.

Так, почему младшеклассники и подростки не желают питаться в школе как положено? Ведь в учебных заведениях республики в меню можно найти еду на свой вкус. Детям предлагают и шашлычки, и буррито. Зачастую богатство меню здесь ни при чем. Иногда причина кроется в чрезмерном пристрастии к домашней еде, кого-то смущает многолюдность, шум, возникающее чувство неловкости во время поглощения пищи на глазах у одноклассников или недостаточное количество времени на обед.

Из-за всего этого дети часто замещают недостающие калории вредными перекусами. А несбалансированное питание может привести к плохой успеваемости, невнимательности и даже к проблемам в эмоциональной сфере.

Как же наладить правильное питание ученика? Главное не допускать роковую ошибку –заставлять ребенка через силу питаться только в школьной столовой. Если не разобраться в конкретных причинах, то ваше чадо, в качестве протеста, может начать употреблять во время учебы только чипсы и шоколадки. А если на это не будет денег, то ребенок и вовсе может отказаться от еды, что ни к чему хорошему не приведет.

Дело в том, что организм школьника постоянно растет, поэтому для его нормального развития нужны продукты с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Именно поэтому питание ребенка для родителя должно быть таким важным.

Калорийность рациона детей 7-11 лет должна составлять 2300 – 2400 ккал, 11-14 лет – 2400 – 2500 ккал, 14 – 18 лет – 2600 – 3000 ккал. При этом нужно учитывать двигательную активность ребенка. Так, например, если он посещает спортивные секции, он должен получать на 300 – 500 ккал больше. Такие потребности в дневных калориях школьная столовая удовлетворить не в силах. Особенно если ребенок уходит из дома утром и из-за дополнительных занятий приходит перед сном.

Значит, вновь возвращаемся к перекусам. Если их не избежать, то давайте сделаем их действительно полезными. Так, ребенку с собой можно давать фрукты, орехи или темный шоколад. Вот только вряд ли это изменит привычку покупать на карманные деньги магазинные сладости. Родителям свою помощь предлагает бренд Snaq Fabriq.

Его продукция представляют собой полноценный здоровый перекус. Речь идет о батончиках Qwikler и Snaqer, и печенье Snаqеr и Cookie Nuts. В них много полезного белка - строительной основы для клеток, которая обеспечивает организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами, помогает формировать мышечную массу, укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ.

В составе продуктов Snaq Fabriq есть и клетчатка. Она, в свою очередь, необходима для микрофлоры кишечника. В батончиках и печенье нет вредных жиров, красителей и сахара. Вместо него используются некалорийные одобренные заменители – стевия и сукралоза. Производитель использует в рецептуре исключительно натуральный шоколад. Продукты сделаны по стандарту «халяль», что подтверждено соответствующим сертификатом.

Кроме того, в пользу этих батончиков и печенья можно сказать и то, что благодаря их индивидуальной упаковке ребенок не пачкает руки. Яркая модная обертка, разнообразие вкусов продукции Snaq Fabriq – все это один в один повторяет классические сладости, а, значит, привлекает детей. Ребенок с удовольствием возьмет такой полезный перекус с собой в школу, а у родителей будет на одну заботу меньше.

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