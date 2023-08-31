Снимал все на камеру: экс-учредителя Чувашмультфильма осудят за создание порнографии и растление 15 детей

Мужчина был пойман и помещен в камеру, сейчас он уже не опасен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший учредитель Чувашмультфильма, экс-глава благотворительного фонда по поддержке сирот был на хорошем счету. С виду интеллигентный 46-летний мужчина даже спокойно встречался с главой республики. При этом никто не знал, что истинной его страстью были не мультфильмы, а кино, то есть порнография, причем детская.

Несмотря на то, что мужчину поймали еще в сентябре прошлого года и расследование уголовного дела уже завершено, правоохранители не сообщают, как им удалось выйти на него. Возможно, не последнюю роль здесь сыграли соцсети. Именно через них, как полагает следствие, экс-учредитель Чувашмультфильма знакомился со своими жертвами. Но сейчас его полностью лишили выхода в интернет.

«Мужчина находится в камере СИЗО, под стражей. Его в скором времени ждет суд, материалы его уголовного дела уже передали туда на рассмотрение», - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Экс-учредителю Чувашмультфильма взаперти пока и, возможно, думает как ему выкрутиться. Сторона гособвинения также готовится к суду и заново собирают все в единый пазл. А картина из него выходит весьма и весьма ужасная.

На дворе январь 2020 года. Обвиняемый вовсю сидит в соцсети. И это вам не поиск мемов или думскроллинг (постоянное прочтение негативных новостей – Ред.). По версии следствия, мужчина тратил много времени для знакомства в Сети с детьми, которым было от 11 до 15 лет.

Он уговаривал их встретиться. Заманивал на съемные квартиры как в Чебоксарах, так и в Новочебоксарске. Там экс-учредитель Чувашмультфильма спаивал несовершеннолетних, а после растлевал их. При этом мужчина снимал все на видео, использовал для этого камеру своего мобильного телефона. К слову, порнографию, возможно и отснятую им же самим, он показывал детям еще во время переписки в соцсети. Считается, что жертвами обвиняемого стали 15 подростков.

Когда экс-учредителя Чувашмультфильма поймали, то он захотел избежать ответственности. Он попытался откупиться. Дал 100 тысяч рублей полицейскому, но тот отказался. Кстати, за это мужчина также ответит перед законом. И судя по сообщению от следственного комитета, произойдет это в ближайшем будущем.

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