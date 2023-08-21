«Посадим виноград, чтобы люди угощались»: В Татарстане охранник-блогер потратил 2,8 млн рублей на создание набережной в родном селе

Облагороженная набережная была построена татарстанцем в селе Верхний Пшалым Арского района. Фото: Из личного архива героя публикации

В селе Верхний Пшалым Арского района 55-летний охранник-блогер Рустам Зиатдинов за свои деньги и своими руками отстроил целую набережную. На это ушло 2,8 миллиона рублей. Откуда у мужчины такие средства и не жалеет ли он об этих тратах, расскажем в нашей статье.

ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА

По словам Рустама Зиатдинова, за последние годы на реке Пшалымка в его родном селе скопилось очень много мусора, а сорняки разрослись и не давали прохода. А раньше это, можно сказать, была местная достопримечательность. Рустам не мог без боли смотреть во что превратился берег реки, он никому не был нужен, его все забросили. Мужчина решил все исправить и вдохнуть новую жизнь в это некогда красивое место.

«22 августа прошлого года я решил облагородить набережную. Для этого убрал весь мусор и начал копать землю под пруд. После чего, поставил мост, соединяющий улицы Ленина и Тукая, чтобы люди по нему ходили», - рассказал «КП-Казань» Рустам Зиатдинов.

Вышел он на это благородное дело не один. На помощь ему пришли сын, племянник, односельчанин и местный мулла. Так и появился у реки пруд, в который запустили красных рыбок, чтобы они создавали благоприятные условия для развития тамошней флоры и фауны.

«Дамба, пруд и все за мой счет. Мне не жалко денег, ведь мой покойный отец построил мечеть в родном селе. Глядя на него, я тоже решил сделать что-то хорошее, и облагородил набережную», - с гордостью говорит мужчина.

Действительно, Рустам все купил за свои деньги, а с пиломатериалами ему помог директор лесничества Арского района Шамиль Хайруллин.

Помимо набережной, Рустам построил целый мост. Фото: Из личного архива героя публикации

ОХРАНЯЕТ МАГАЗИН И СНИМАЕТСЯ ДЛЯ БЛОГОВ

Рустам Зиатдинов работает в охране известного в Татарстане магазина, а в свободное время активно развивает свой блог в соцсетях – снимает ролики, в которых играет на гармони. Это принесло славу. Рустама стали частенько приглашают на свадьбы и юбилеи в качестве артиста.

«Признаться, мои аккаунты за меня ведут дочери. Они продвинутые и хорошо разбираются во всех интернет-тонкостях. Однако, деньги на благоустройство набережной одними лишь соцсетями и выступлениями с гармошкой не заработать. Поэтому, в финансовом вопросе мне помогли еще и неравнодушные друзья», - признался охранник-блогер.

«СКОРО РЕАНИМИРУЕМ РОДНИК»

По словам Зиатдинова, даже с деньгами сразу не удалось приступить к благоустройству набережной в родном селе. К мужчине по этому поводу у местных экологов начали возникать вопросы.

Тогда Рустам обратился за помощью к начальнику управления прогнозирования и экономики природопользования Минэкологии Татарстана Ильхаму Шаяхметову, который и посодействовал ему в решении юридических моментов.

Только когда все было улажено и соответствовало закону, мужчина смог приступить к своему проекту по спасению достопримечательности. Теперь там нет никакого мусора, есть освещение, стоит мост и беседка, а за порядком следят видеокамеры.

В планах у мужчины восстановить местный родник. Фото: Из личного архива героя публикации

«Сейчас хочу прикрыть мост поликарбонатом, чтобы сохранить дерево от дождя и снега. А еще, планирую восстановить родник, который засох еще во время Великой Отечественной войны. Буквально недавно я спустил в него пять бетонных колец и, Алла бирса (Если Аллах пожелает – Ред.), скоро реанимируем родник. Напоследок, посадим на набережной деревья и пару сортов винограда, чтобы люди там гуляли и с удовольствием угощались», - поделился с «КП-Казань» дальнейшими планами Рустам Зиатдинов.

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