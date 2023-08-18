Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый о жителях Казани: «Эти люди правда какие-то особенные»

Экстрасенс мечтает поближе познакомиться с Татарстаном. Фото: Из личного архива героя публикации

После победы в «Битве экстрасенсов» Влад Череватый не превратился в суперзвезду. Он продолжает работать и учиться. Экстрасенс считает себя простым человеком, которому из-за тяжелых жизненных обстоятельств были дарованы невероятные способности.

Влад всегда рад общению с простыми людьми, никогда не отказывается от личного диалога, особенно в поездках по стране. Особое место в сердце Влада Череватого занимают его фанаты из Казани.

«Общение с казанцами для меня всегда большая радость. Эти люди правда какие-то особенные, от них исходит добро и свет. Особенно меня поражает их вежливость и дружелюбие. Я мечтаю поскорее съездить в Татарстан и увидеть все здешние красоты, ну и, конечно, еще раз пообщаться с местными жителями», - сказал экстрасенс.

Отметим, что Влад Череватый стал ведущим нового телешоу «ЭКСТРА Такси», которое начнут показывать 25 августа. Простые люди будут садиться в такси и неожиданно для себя попадать на прием к экстрасенсу.

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