Не имеет аналогов в мире: В Казани ученые вместе с медиками создали «капсулу бессмертия»

Аппарат распознает риски заболевания даже по голосу пациента. Фото: предоставлено Тимуром Серазетдиновым

В Казани создали аппаратный комплекс «капсула бессмертия», который проводит скрининговое обследование организма с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и VR-шлема. С его помощью можно просканировать сердце, печень, почки, а также измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови, узнать состояние сосудов и нервной системы для предупреждения опасных заболеваний. Просто садись в специальное кресло, которое действительно похоже на капсулу.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОКТОР

Как рассказал «Комсомолке» патентообладатель «капсулы бессмертия» Тимур Серазетдинов, над созданием этого чуда трудились лучшие медики и ученые Татарстана. По его словам, аппаратный комплекс был изобретен для того, чтобы продлить людям жизнь за счет современной диагностики.

«Чтобы вы понимали, «капсула бессмертия» работает по принципу холтера. То есть, проводит планомерную диагностику организма на протяжении определенного количества суток. Для скрининга при этом достаточно всего 2 минут в день, чтобы ИИ вынес предварительный вердикт и направил к тому или иному врачу», - рассказал Тимур Серазетдинов. «Капсула, конечно, не сможет с точностью озвучить, к примеру, что у вас цирроз печени. Но вот такие признаки, как пигментация кожи, пожелтение белков глаз и лица позволят аппарату вынести рекомендации к посещению профильного врача».

Кроме того, диагностический аппарат распознает риски заболевания даже по голосу пациента. В частности, речь может идти и об альцгеймере. К слову, это еще и массажное кресло и кислородная маска.

«ВАМ ПОРА В ОТПУСК»

Кстати говоря, «капсула бессмертия» не только выявляет риски той или иной болезни, но и, при необходимости, отправляет пациента в отпуск. Опять же, такая рекомендация возникает на основании общего скрининга.

«Прямо так и говорит: «Вам пора в отпуск». Вообще, сейчас мы работаем над тем, чтобы это был не просто виртуальный врач, а настоящий друг-советник, с которым и по душам можно поговорить», - отметил Серазетдинов.

Можно просканировать сердце, печень, почки, а также измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови, узнать состояние сосудов и нервной системы. Фото: предоставлено Тимуром Серазетдиновым

По словам Тимура, у казанской «капсулы бессмертия» нет аналогов в мире. Однако, татарстанские ученые и медики не изобретали новый модуль с нуля, а лишь собрали воедино все необходимые методы диагностики и поместили их в кресло-капсулу. Что ж, даже при таком раскладе, товар является уникальным и инновационным. Интересно, а где и за сколько его можно купить?

«Базовая стоимость капсулы составляет 12 миллионов рублей. У нас уже есть три предзаказа, но, пока что, мы не готовы выпускать аппарат в розничную продажу. Прежде всего, нам важно понять спрос на такой продукт, и от этого дальше отталкиваться», - пояснил Тимур Серазетдинов.

Напоследок, он отметил, что «капсула бессмертия» в основном предназначена для корпоративных клиентов. Поэтому, ее главными покупателями, вероятно, выступят предприятия, фирмы или учреждения здравоохранения. Опять же, с точностью предопределить потребителей данного товара сейчас невозможно, так как спрос пока еще не ясен.

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