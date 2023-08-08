С 16 лет живет на гемодиализе: В Татарстане женщина без почек смогла родить ребенка

на 38 неделе беременности у пациентки на свет появился абсолютно здоровый ребенок. Фото: rkbrt.ru

Жительница Татарстана из-за недуга осталась без почек, когда ей было всего 12 лет. Ей тогда пересадили донорский орган. С ним девушка проходила четыре года, пока не началось отторжение. Так, с 16 лет она живет только благодаря постоянным процедурам гемодиализа – нужно было ходить в больницу и очищать кровь. А в 2009 году с ней приключилась новая беда. Из-за тромба пришлось сделать операцию на открытом сердце. Но, несмотря на все это, в 35 лет женщина все же решилась стать матерью.

«Беременность для нее была крайне опасной. Поэтому на консилиумах доктора несколько раз рекомендовали прервать ее. Он отказывалась, понимая, что эта беременность может стоить ей жизни», - рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана, где наблюдается пациентка.

Шесть раз в неделю беременной проводили гемодиализ. И раз в неделю она ездила на консультации в федеральный центр. Благодаря такому плотному сопровождению врачей на 38 недели беременности женщина смогла родить абсолютно здорового ребенка. Это фактически первый случай в истории Татарстана, отметили в РКБ.

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