Питалась только дурианами и джекфрутами: блогер-сыроед из Казани умерла от истощения в Малайзии

Веганша скончалась в день, когда должна была лететь в Казань, 21 июля. Фото: социальные сети

Блогер-сыроед из Казани Zhanna D’Art или Жанна Самсонова умерла от истощения в Малайзии. Почти 5 лет она сидела на сыроедческой диете, а последние несколько месяцев и вовсе питалась только дурианами и джекфрутами. Незадолго до ее смерти, знакомые Жанны заподозрили неладное, уж очень изможденной она выглядела. Они уговорили ее обратиться к врачу, но оказалось поздно. Блогер-сыроед скончалась в день, когда должна была лететь в Казань, 21 июля. Уже почти целую неделю, тело 38-летней женщины не могут доставить на Родину в Татарстан.

Я вижу, как мое тело и разум преображаются каждый день

Фото из социальных сетей Жанны

38-летняя Жанна сидела на сыроедческой диете 5 лет. Такой образ жизни она пропагандировала и в своих социальных сетях, где у нее довольно большое количество подписчиков — более 7 тысяч.

«Я ем простую еду, хотя у меня за плечами большой опыт — шеф-повара по сырой еде. Люблю создавать собственные рецепты и вдохновлять людей питаться более здоровым способом. Последние 4 года в моем рационе только фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые смузи и соки. Я попала на этот уровень только после 5 лет на полностью сырой веганской диете. Я вижу, как мое тело и разум преображаются в каждый день. Я люблю свою новую себя, и никогда не перехожу к тем привычкам, которые раньше использовала», - написала Жанна у себя на странице в социальной сети.

Еще блогер-сыроед откровенничала, что ей становится грустно, когда она видит большинство своих ровесников, которые, по ее мнению, выглядят старше своего возраста и страдают хроническими заболеваниями: «Они на самом деле не живут, они существуют полны надежд, что завтра будет лучше».

И, действительно, по фотографиям Жанны так и не скажешь, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем: улыбающаяся и жизнерадостная женщина с шикарной копной волос. Немного худовата, конечно, но кого сейчас этим удивишь. Только не все ее подписчики и друзья разделяли пристрастия к сыроеднию.

«Я наблюдала ее путь к смерти более 7 лет»

Фото из социальных сетей Жанны

По информации из социальных сетей, последние месяцы знакомые начали замечать, что у блогера-сыроеда из Казани изможденный вид, ноги были опухшие и в язвах. По их словам, последнее время она питалась только дурианами и джекфрутами. Тогда они забили тревогу и попытались убедить женщину, что ей нужна медицинская помощь - знакомые боялись, что каким-то утром найдут ее труп.

«Я наблюдала ее путь к смерти более 7 лет. Мы не были подругами, но судьбы забрасывала нас в одни локации. Несколько месяцев назад, на Шри-Ланке у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она двигалась удивительно. Думаю, что она шла через боль. Отправили ее домой лечиться», - делиться воспоминаниями в комментариях ее знакомая.

Однако сама Жанна, очевидно, не считала, что ей нужна помощь врачей. Через некоторое время ее вновь увидели в Тайланде.

«Я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить ее труп утром. Убедила ее в лечении, но она не успела», - написала в соцсети знакомая Жанны.

Еще одна знакомая пишет, что давно пыталась отговорить Жанну от того образа жизни. Она говорила ей, что такое питание не полезно и даже опасно для здоровья, но все ее попытки вразумить блогера-сыроеда не увенчались успехом.

«Жанна простоя таяла на глазах, но считала, что все путем. И только глаза, веселые глаза и шикарные волосы компенсировали кошмарный вид измученного идиотизмом тела. Простите, если грубо», - написала после смерти блогера-сыроеда ее знакомая.

Что известно о смерти блогера-сыроеда Жанны Самсоновой из Казани

Фото из социальных сетей Жанны

Жанна скончалась 21 июля. В этот день она должна была полететь домой в Казань. По предварительной информации, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Вызвана ли она истощением - не известно. Однако знакомые блогера-сыроеда пишут в соцсетях, что «анорексия была, ноги в трофических язвах, состояние психики похоже на деменцию, у нее были анализы мертвого человека».

Ее тело должны были кремировать в Малайзии, а прах отправить в Татарстан, но в последний момент было решено забальзамировать блогера-сыроеда. Доставят ли останки Жанны на Родину, пока не известно.

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