Казанские студенты для знакомств разработали мобильное приложение с нейросетью

С каждым годом знакомства в сети становятся все более популярными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С каждым годом знакомства в Сети становятся все более популярными. Огромное количество людей предпочитают виртуальные встречи реальным. Бывает, что действительно люди находят свою судьбу и создают семьи. В этом, в том числе и жителям Татарстана, решили помочь казанские студенты. Они разработали оригинальное мобильное приложение для знакомств. Руководителем проекта стала Диляра Кашапова. Обучаясь на четвертом курсе ИТИС КФУ, ей удалось стать одной из победительниц III очереди конкурса «Студенческий стартап» с идей создания приложения Murror.

По словам девушки, ее озарило в процессе обучения в университете, а точнее на одном из семинаров. На нем студентам дали задание: создать собственный проект и реализовать его идею до демо-версии. Учтя, что популярный сервис знакомств Тиндер ушел из России, Диляра со своей командой из пяти человек решили, что создать свое подобное приложение будет как никогда кстати.

«Мы схватились за эту идею и начали ее раскручивать. Пока приложение будет доступно только для платформы Android, так как у нас ребята занимаются разработками именно под управлением подобной операционной системы и это для них стало отличной практикой», - отметила Диляра Кашапова.

Отличается приложение казанских студентов от других аналогов тем, что ребята добавили в него функцию компьютерного зрения, с помощью которого можно найти себе подходящего партнера по фотографии.

То есть, пользователь загружает свой снимок, который при этом никто видеть не будет. Далее необходимо добавить картинку ваших предпочтений. Это могут быть актеры/актрисы, певцы/певицы или даже друзья. После чего нейронная сеть берет за основу эту фотографию и ищет похожие анкеты с такими же чертами лица, цвета глаз и волос.

«Также приложение будет предлагать анкеты, которые не совпали с вашими предпочтениями, но могут заинтересовать пользователя. Аналогично обычным сайтам знакомств люди понравившихся пользователей будут свайпать вправо-влево в зависимости от симпатии», - пояснила лидер проекта.

Диляра Кашапова является студенткой четвертого курса ИТИС КФУ. Фото: из личного архива героя публикации

ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ СТАЛИ КОТИКИ

В настоящее время готов рабочий MVP проекта. Команда планирует реализовать геймификацию (уникальный стиль, награды и достижения), потому что их приложение связано с котиками. Об этом говорит и название Murror: это игра слов – mirror (зеркало) и mur (котики). Они милые и классные, которые очень нравится людям. Также есть идея ввести платную подписку, чтобы анкеты с точностью более 90% совпали с предпочтениями пользователей. Главная цель – создать качественный MVP проект и получить одобрение от пользователей.

«На данном этапе разработка находится на стадии «черного варианта». Это говорит о том, что приложение можно «потыкать», полайкать анкеты, посвайпать, загрузить рефернс, основную фотографию, создать свою страничку. Нейронную сеть еще необходимо проработать и улучшить интерфейс самого приложения, так как он пока минимально подогнан под пользователя», - отметила Диляра.

Приложение содержит следующие разделы: навигационная панель, страница личного кабинета, экран настроек приложения, экран с личными чатами пользователя, экран свайпов – раздел с просмотром анкет других пользователей. Студенты-разработчики уже проверяли работоспособность анкеты и остались довольными результатом. Все функции рабочие, необходимо лишь ввести некие улучшения.

Актуальность приложения ребята видят в том, что крупные сайты знакомств вышли из российского рынка. Поэтому спрос на такие приложения растет, люди стремятся скорее найти свою вторую половинку, а данные проект способствует удовлетворению их потребностей. При этом Murror рассчитан на аудиторию 18+.

«Мы не знаем насколько мы будем востребованы в Татарстане. Однако, согласно статистке по России и миру, люди активно пользуются электронными сервисами для знакомств. А нейронные сети всегда будут привлекать людей – это новый тренд», - рассказала Диляра.

В свой проект казанские студенты не вкладывали никаких, пока справляются своими силами. Но ребята выиграли грант в конкурсе «Студенческий стартап». Для них эта победа стала неожиданной и приятно шокировала. Сейчас студенты-разработчики думают над тем, брать ли его или нет. Но так или иначе эти средства им пригодятся для дальнейшего усовершенствования своего приложения.

«В целом работа была интересной, необычной, новый опыт для нас, потому что никто не занимался проектом от и до. Не верили до конца, что именно мы выиграли этот грант. Мы обсуждаем дальнейшие перспективы и действия», - заключила Диляра Кашапова.

К слову, она отметила, что изначально название для приложения планировали взять просто Mirror – найти человека, в которого смотришь, как в свое отражение. Однако после разработчики решили связать тематику с котиками. Поэтому вместо традиционных сердечек в приложении используются лапки.

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