«Могут отобрать детей»: уроженка Татарстана рассказала, как ее в Германии преследовали украинские беженцы

Когда-то Светлана бесплатно помогала украинским беженцам, а они начали заставлять ее извиняться. Фото: Из личного архива героя публикации

Светлана Кузьмина родом из Балтасинского района Татарстана, в 2001 году окончила Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности внешняя экономическая деятельность и уехала работать в Германию. Сначала смогла устроиться в одну немецкую компанию, потом в другую. Занималась выстраиванием экономических отношений в основном со странами СНГ. Шаг за шагом Светлана делала успешную карьеру. Но в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Светлана не раз по работе ездила туда и знала настроения людей там.

«Я не осталась в стороне. В 2014 году организовала доставку лекарств в осажденный украинскими войсками Славянск», - рассказала «КП-Казань» уроженка Татарстана.

Спустя два года после начала событий на Украине Светлана нашла свою судьбу – влюбилась в немца, они поженились. У счастливой пары на свет появились двое прекрасных детей – мальчик и девочка. У них двойное гражданство – немецкое и российское. Светлана не стала отказываться от своих корней и от гражданства РФ. Тем временем в Германию в большом количестве начали прибывать беженцы с Украины.

«Многие из них нуждались в услугах немецко-русского переводчика, которые я им безвозмездно оказывала», - говорит Светлана.

«ТЕБЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО»

В прошлом году живущая в Вайнштадте Светлана пошла гулять с маленькими сыном и дочерью на спортивную площадку около своего дома. Там она встретила двух девочек подростков, которым было на вид 15-16 лет. Они разговаривали на русском языке.

«Вы не с Украины приехали?», - спросила Светлана.

Девушки ответили утвердительно. Они быстро разговорились. Одна из подростков рассказала, что бежала из Мариуполя в марте 2022 года.

«Тебе очень повезло», - сказала Светлана девушке, отметив, что ее семье удалось выехать из Мариуполя в марте 2022 года, еще до того, как боевики «Азова»* прикрывались горожанами, используя их в качестве «живого щита». Но ее собеседница заявила, что она и ее родители другого мнения об этом. И перестала разговаривать с женщиной, отойдя к своим родственникам.

«Хочу пожелать, чтобы вы смотрели и альтернативные СМИ. Многие западные издания молчат о настоящем положении дел», - хотела сгладить углы уроженка Татарстана. Но в ответ увидела агрессию.

ТРЕБОВАЛИ ИЗВИНИТЬСЯ

Вместе с детьми она отошла подальше от компании молодых людей. Тем временем те уже позвонили родителям.

«Сначала пришли двое мужчин. Они сразу меня обступили. Один из них был мой сосед, русскоязычный переселенец», - рассказывает Светлана. – «Потом подошла женщина. Она через всю площадку начала громко кричать на меня, обзывая меня одним бранным словом. Все они требовали, чтобы я извинилась. Я сказала, что ничего плохого не сделала и мне не за что извиняться. Тогда они начали мне угрожать полицией. Я сказала, что не против ее приезда».

По словам уроженки Татарстана, вокруг нее собралось более 10 человек, они не пускали ее с детьми домой. Светлана сказала, что сосед знает, где она живет, а значит, знает, куда вызывать полицию, поэтому все же смогла уйти.

Обычная прогулка на площадку с детьми обернулась скандалом из-за украинских беженцев. Фото: Из личного архива героя публикации

ПОЛИЦИЯ И ВСЕ, ВСЕ

Светлана рассказывает, что не чувствовала себя в безопасности даже дома и утверждает: компания продолжала выкрикивать угрозы.

«Когда полицейские, приехали, то я рассказала им, что парень из этой группы взял меня за руку и оттолкнул, а женщина обозвала меня бранным словом», - вспоминает Светлана. – Полицейские попросили показать им эту женщину. Когда я указала на нее, она двинулась в мою сторону. Женщина-полицейская инстинктивно встала между мной и украинкой, заслонив меня».

По словам Светланы, украинские беженцы толпой преследовали ее до дома, а после начали вглядываться в ее окна. Фото: Из личного архива героя публикации

Впоследствии Светлана пришла в полицейский участок, дала показания заслонившей ее сотруднице и заявила о том, что хочет подать в суд два иска на своих преследователей. Один за нанесения ей травм, а второй за оскорбление.

«Она сказала мне, что я придумала эти обвинения, чтобы отомстить украинцам за то, что они вызвали полицию. Она также сообщила мне, что планирует написать мне плохую характеристику, а самих же украинцев охарактеризует как «миролюбивых», - утверждает Светлана.

СУД, ДА И ТОЛЬКО

Светлана все же подала иски, но оба отклонили. Даже тот, который касался нанесенных ей травм. Хотя она приложила к заявлению справку от врача и фотографии телесных повреждений.

«Мои синяки прокуратура назвала фальсификацией. А мой иск об оскорблении отклонили из-за того, что расследование подобных случаев якобы проводится только, когда затрагиваются общественные интересы Германии», - говорит Светлана.

Зато в ответ она получила приглашение в суд на рассмотрение иска от украинской беженки – той самой девушки из Мариуполя. Она заявила полиции, что Светлана ее оскорбила, обозвав бранным словом. Ее иск не отклонили. На суде женщина была одна против все той же компании украинцев. На заседание не пригласили даже независимую свидетельницу, адрес которой был у полиции. Мало того, запретили записывать происходящее на аудио- или видео.

По ее словам, на процессе одна из свидетелей с украинской стороны, видимо испугавшись последствий ложных показаний, вдруг отказалась от своих слов и заявила, что никаких оскорблений не было. Судья сначала согласился, но потом выписал штраф на 3 000 евро.

НИ ПОДПИСИ, НИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уроженка Татарстана не стала мириться с этим и на следующий же день подала заявление, чтобы ее дело пересмотрел другой судья, а также запросила письменный протокол. Во всем этом ей отказали. В итоге протокол суда она смогла получить только через своего адвоката и только через несколько месяцев.

За разъяснениями мы обратились к адвокату, директору Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Мурей.

«Действительно, в судах Германии запрещено вести аудио- и видеозапись. Вместо диктофона сидит сотрудница суда, которая от руки протоколирует судебное разбирательство. Получить разрешение на аудио- и ведеозапись в таких делах – нереально. А сам судья может составлять свой письменный вердикт, по сути, как ему это видится. При этом он делается им без всяких подписей. То есть судье не предъявишь обвинение в фальсификации, потому как его подписи там нет. Делается это, чтобы он не нес никакой ответственности», - объяснил Гарри Мурей.

Светлана решила добиться наказания для судьи за ложный приговор и подделку показаний свидетеля. Она написала соответствующее заявление в местную полицию. После Светлане, по ее словам, обещали замять дело и отменить штраф в 3 000 евро.

«Светлана сильно рискует. У нее могут отнять детей в качестве негласного наказания. Такие случаи в Германии на моей памяти были. А тут еще она и гражданка России. Придет полиция и отберет детей для передачи в другую семью, такие прецеденты были», - прокомментировал Гарри Мурей.

К слову Светлана уже рассматривала вариант возвращения с детьми в ту же Казань после 20 лет жизни за границей. Вот только идея такого переезда пока настораживает мужа.

«В отличие от меня, он не знает русского языка. Его больше всего волнует именно проблема языкового барьера. Кроме того, он ни разу не жил за пределами Германии. Сейчас показываю ему информацию про Иннополис, так как он работает айтишником», - рассказала Светлана.

Сейчас уроженка Татарстана продолжает бороться, она хочет, чтобы судья понес наказание за неверный вердикт. А еще хочет рассказать соотечественникам, насколько не соответствует Германия представлением о стране, где закон силен и одинаков для всех, независимо от национальности.

*запрещенная в России террористическая организация

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