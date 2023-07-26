Праздник пройдет уже в седьмой раз. Фото: аграрное молодежное объединение Татарстана

В воскресенье, 30 июля, в Сосновом бору села Пестрецы в седьмой раз пройдет всероссийский фестиваль «Скорлупино». В этом году он посвящен Году национальной культуры и традиций в Татарстане, поэтому тематика будет связана с колоритом народов, проживающих в Пестречинском районе.

Программа фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах 30 июля 2023

С 10.00 до 18.00 — Работа «Ско-ко-парка». На нем представят различные породы кур, гусей, индюков, а также кроликов, сурикатов, шиншиллу, енота, песчаного дракона-черепаху, попугаев, эублефара, разноцветных цыплят и не только.

В это же время на ярмарке народных художественных промыслов можно будет приобрести изделия из дерева, кожи, ротанга, джута, натурального камня, а также текстильные игрушки и интерьерные украшения, авторскую бижутерию, натуральную косметику и сувениры.

С 10.00 до 12.00 — Отборочный этап республиканского чемпионата по силовому экстриму «Богатырские забавы».

С 12.00 до 13.00 — Торжественное открытие фестиваля на основе древней легенды «Сказ о Даре и волшебной музыке». Парад команд-участников фестивальных игр.

С 13.00 до 14.00 — Финал республиканского чемпионата по силовому экстриму «Богатырские забавы».

С 13.00 до 16.00 — Детские мастер-классы и народные игры.

С 13.00 до 15.00 — Гастрономические мастер-классы от шефов из Гильдии поваров Татарстана. Они покажут как приготовить блины со сливочным муссом из феты и слабосоленым лососем, летний клубничный суп с мятой, сыром рикота и орехами, а также «кулламу» или «кош теле» с сезонными ягодами. Кроме того, шеф-повара научат гостей различным технологиям варки сыра.

С 14.00 до 14.15 — «Сковородошные забеги» для гостей фестиваля

С 14.15 до 14.40 — Силовой рекорд

С 14.40 до 18.30 — Концертная программа. На сцене выступят обладатель премии ТМТВ Игорь Дмитриев, фолк-группа «Zakaria», группа «Bravo Metehi», эксклюзивный DJ-проект «Abiem Project». Хедлайнером праздника станет заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

18.30 — Закрытие фестиваля

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