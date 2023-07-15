Эксперт из Татарстана назвала методы борьбы с паутинным клещом и белокрылкой в огороде

Паутинный клещ – частый гость в теплицах с огурцами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Паутинный клещ в теплице с огурцами, белокрылка на помидорах и капусте – страшный сон для любого огородника. Чтобы потраченные усилия не прошли даром, а вылились в отменный урожай, с вредителями нужно бороться. Как сделать это эффективно, «КП-Казань» рассказала заместитель руководителя филиала «Россельхозцентра» по Татарстану Гузель Хусаинова.

Паутинный клещ на огурцах может переноситься ветром

Паутинный клещ – частый гость в теплицах с огурцами. Он может переноситься ветром, через грунт или рассаду, либо контакт переносчика (животного, либо человека) с зараженным растением. Главным условием для высокой жизнедеятельности клеща является сухой и жаркий климат.

Для борьбы с такими вредителями эксперт предлагает использовать народные методы. Это луковой настой. Для его приготовления необходимо измельченную луковую шелуху залить водой и оставить на неделю. Настой делается из расчета 100 грамм луковой шелухи на пять литров воды.

Следующий настой готовится из корня одуванчика. Для этого нужно смешать литр воды с 20 граммами измельченного корня и настоять в течение двух-трех часов. Также существуют действующие вещества, разрешенные для борьбы с паутинным клещом, это диметоат, тиаметоксам, лямбда-цигалотрин.

Почему огурцы становятся горькими?

Основными причинами горечи огурцов, по мнению эксперта, являеются перепады температуры, недостаток влаги, слишком жаркая погода, бедная почва, преимущественно глинистая или песчаная.

- Чаще всего горчат те огурцы, что растут в неблагоприятных условиях. А также растения, которые выросли из семян горьких огурцов. Поэтому при посадке выбирайте устойчивые к горечи сорта и гибриды, - посоветовала Гузель Хусаинова.

Помимо этого, нехватка воды скажется не только на вкусе, но и на внешнем виде плода. Он будет дольше созревать, из-за чего размер зеленца уменьшится, а кожура потемнеет. Недостаток питательных веществ добавит к картине неправильную форму плода и больной вид в целом. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться проверенными дозировками.

Чеснок, дегтярное мыло, одуванчик - и можно попрощаться с белокрылками

Белокрылки – белые маленькие мошки. Они высасывают из растений сок и являются переносчиками опасных заболеваний. Поражают самые разные посадки. Эксперт «Россельхозцентра» выделяет несколько проверенных способов борьбы с этими вредителями.

Для первого метода потребуется натереть дегтярное или хозяйственное мыло и тщательно растворить в воде из расчета одна часть стружки на шесть частей жидкости. Полученной смесью нужно щедро опрыскать растения, особенно оборотную поверхность листьев, а также почву на грядке. Повторяйте процедуру каждые семь дней.

Для второго способа понадобиться три-четыре крупных зубчика чеснока. Измельчите их в специальном прессе или натрите на мелкой терке. После нужно залить в кашицу литр теплой воды и дать настояться в течение суток. Потом процедите смесь через марлю или сито. Полученной жидкостью тщательно опрыскайте растения и почву вокруг них. Чесночные обработки можно проводить каждые пять-семь дней.

Для заключительного третьего варианта нужно измельчить зелень одуванчика или тысячелистника в блендере или мясорубке. Следующий шаг - залить 100 грамм зелени литром теплой воды и оставить в темном прохладном месте на трое суток. Полученный настой надо процедить через мелкое сито или марлю и тщательно опрыскать им растения и почву на грядке. Процедуру следует повторять каждые пять-семь дней.

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