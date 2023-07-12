Была жертвой гадалки: в Москве обнаружено тело дочери экс-губернатора Пензенской области

Накануне Бочкарева плохо себя чувствовала, а затем перестала открывать дверь

В Москве обнаружено тело 44-летней Натальи Бочкаревой, дочери бывшего губернатора Пензы.

По предварительной информации, в столичную квартиру женщины полицию вызвала консьержка. Она сообщила, что накануне Бочкарева плохо себя чувствовала, а затем перестала открывать дверь. Дверь пришлось вскрывать, внутри было обнаружено бездыханное тело хозяйки. Признаков насильственной смерти нет.

Кто такая Наталья Бочкарева?

Известно, что Наталья Бочкарева занималась бизнесом. Она владела долей в семейных лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях.

Два года назад сообщалось, что женщина стала жертвой мошенников. В течение двух месяцев она передала гадалке 16 миллионов рублей, но та после получения денег перестала выходить на связь и так и не выполнила свою часть договора. Тогда делом занималась полиция.

Отец Натальи Василий Бочкарев был губернатором Пензенской области с 1998 по 2015 год. Спустя год после ухода с поста он скончался от болезни.

Наталья всегда с теплотой рассказывала о своем отце. Она уже весьма давно жила в Москве, но часто приезжала в родной город. Женщина говорила, что ее отец страдал раком долгие годы, но, несмотря на это, прекрасно выполнял свою работу - руководил регионом - и заряжал людей на оптимизм.

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