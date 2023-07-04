Трансферы «Рубина»: почему казанцы молчат этим летом, и когда ждать усиление к РПЛ?

До начала сезона осталось всего несколько недель. Фото: Александр ГЛУЗ

«Рубин», несмотря на высокие ожидания болельщиков и экспертов, не производит впечатление команды, ставящей перед собой в новом сезоне большие задачи. В это межсезонье казанцы совершили пока лишь один трансфер. При том, что до старта чемпионата осталось всего несколько недель. В чем причина пассивности, и когда ждать обещанное усиление к РПЛ? «Комсомолка» попыталась разобраться в этом вопросе.

Сразу после того, как «Рубин» триумфально вернулся в Премьер-лигу, вокруг клуба начала царить чемпионская аура. Казанские болельщики по инерции ждали успешного результата уже в РПЛ, а представители клуба не стеснялись, высказываясь о высоких задачах на новый сезон. Все было отлично, но нерешенным оставался лишь один вопрос - полное переукомплектование состава.

Ту команду, что имелась у «Рубина» можно было смело называть «галактикос» в Первой лиге. Но для РПЛ объективный максимум этого состава - топ-8. И вполне логично, что первым высказываться на этот счет начал главный тренер команды Рашид Рахимов. После игры с «Балтикой» специалист непрозрачно намекнул, что его подопечные не потянут РПЛ и команде нужно обновление на 60-70%.

«Мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок. А те команды, которые выходят, наверно должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости», - говорил тренер больше месяца назад.

Но какими бы не были желания Рахимова, за переходы отвечает не он. И стоит сказать, что селекционный блок «Рубина» начало трансферного окна провалил, фактически не усилив команду к выходу из отпуска. Более того, спортивный директор клуба Эдуард Сафонов был отправлен в отставку.

Версии по поводу неожиданного ухода разнятся: кто-то считает, что дело в разногласиях между функционером и наставником, кто-то заявляет, что отставка связана с болезнью Сафонова. Но как бы то ни было, 1 трансфер за 1 месяц - далеко не то, чего ждали от «Рубина» на старте трансферного окна.

РЫБУС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРАНСФЕР МЕЖСЕЗОНЬЯ

Да и тот единственный трансфер - прерогатива Рахимова, а не Сафонова. Новоиспеченный левый защитник «Рубина» Мацей Рыбус минувший сезон провел в «Спартаке», но запомнился лишь 12 матчами и 1+1 в графе «результативные действия».

До этого Мацей также выступал за московский «Локомотив», французский «Лион», и, что самое интересное, за грозненский «Ахмат», которым на тот момент руководил никто иной, как Рашид Рахимов. Бок о бок поляк и таджикистанец выступали в столице Чеченской республики три сезона. Этим переезд крайнего защитника в Казань вполне объясним.

Однако, вряд ли «химия» Рыбуса и Рахимова сможет компенсировать утрату Ильи Самошникова. После ухода россиянина в «Локомотив», края обороны остаются одними из самых проблемных позиций в «Рубине». Усиления на позицию номинальных латералей все еще нужны и они, наверняка, последуют.

КОГО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

Что касается трансферов ближайшего времени, то судя по сообщениям иностранных СМИ, сейчас казанцы находятся в активной фазе переговоров сразу по двум футболистам с Балканского полуострова.

Первым из них является центральный защитник «Партизана» Игорь Вуячич. 28-летний черногорец уже покинул команду, и по информации сербского коллектива, даже подписал многолетний контракт с «Рубином». Можно сказать, что информация уже полуофициальная. Для полноценного перехода осталось дождаться лишь объявления от самого казанского клуба.

Вторым претендентом на переход в «Рубин» является 25-летний нападающий из Косово Мирлинда Даку. По сообщениям СМИ, трансфер косовара может обойтись казанцам в 1,5 миллиона евро. Последние два сезона нападающий ростом 1,92 метра провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов. Статистика впечатляет. Как и тренд на балканский рынок.

Ни для кого не секрет, что футболисты из стран Восточной Европы являются чуть ли не идеальными вариантами для российских клубов. Как правило, они намного дешевле других легионеров, но в разы качественнее местных футболистов. Да и с адаптацией у условных сербов и хорватов в России проблемы случаются крайне редко.

БУДУТ ЛИ ОБЕЩАННЫЕ РОССИЯНЕ И АРГЕНТИНЦЫ?

Что касается обещанных Сафоновым аргентинцев, то по информации «КП-Казань», в данный момент процесс немного приостановился. В «Рубине» все еще прорабатывают варианты, которые в Казань присылает Алехандро Домингес, но по соотношению цена/качество прийти к единому решению в клубе никак не могут. Все еще велика вероятность, что аргентинцы в «Рубине» появятся. Когда - вопрос времени.

По россиянам же процессы переговоров не останавливаются ни на минуту. В клубе уже рассказывали, что надеются на подписание двух-трех крепких игроков уровня сборной России. Однако, кем будут эти игроки, пока не понятно. Вероятнее всего, паспортисты займут места в обороне. Это, например, дефицитные края или центр защиты.

РАХИМОВ РИСКУЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗАЛОЖНИКОМ СИТУАЦИИ

В целом же, подытоживая трансферную активность «Рубина» в межсезонье, стоит сказать, что ожидания никак не совпадают с реальностью. Команда Рахимова уже полным ходом готовится к старту сезона, который начнется через три недели, а в его распоряжении всего один новичок. А ведь футболистам, особенно из-за рубежа, необходимо немалое количество времени на адаптацию, наигрывание новых связей и, в целом, на набор оптимальной формы

В этом плане Рашид Маматкулович рискует оказаться заложником провального старта трансферного окна в исполнении селекционного отдела «Рубина». Если смотреть на календарь первых матчей, то там для казанской команды все выглядит крайне тревожно. А зная импульсивность и решительность руководства, становится очевидно, что даже малейший провал на старте чемпионата они просто так не оставят. Первым «под снос» в случае массовых осечек пойдет тренер.

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