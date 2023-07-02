Палец почти полностью был отрезан от руки: в Нижнекамске врачи спасли дачника от ампутации

Операция заняла 2,5 часа. Фото: пресс-служба НЦРМБ

Врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы спасли 54-летнего местного жителя от ампутации пальца. Мужчина получил резаную рану, открытый перелом со смещением, а также повредил сухожилие большого пальца, работая болгаркой на даче.

Нижнекамцу повезло, что в момент происшествия рядом была жена. Она наложила жгут, перемотала рану и своевременно привезла супруга в приемный покой НЦРМБ.

Травматолог-ортопед Марат Шахбанов экстренно прооперировал мужчину. Дачник мог лишиться большого пальца, так как тот почти полностью был отрезан от руки. Врач сначала зафиксировал спицами пястную кость, затем аккуратно восстановил сухожилия. Операция заняла 2,5 часа.

- Болгарка – это очень опасный инструмент, я вообще бы настаивал на том, чтобы для его использования мужчины сначала проходили какое-нибудь обучение. Почти каждую неделю к нам привозят пациентов с травмами после использования этого инструмента, - призвал соблюдать технику безопасности врач Марат Шахбанов.

Пациент не ожидал, что окажется на больничной койке. По его словам, болгарка зацепилась, неожиданно соскользнула и попала на правую руку. Затем - боль и шоковое состояние. Сейчас нижнекамец уже выписан домой, его ожидает курс реабилитации.

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