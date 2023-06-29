Продали квартиру и решили строить дом в Казани. И вот что из этого вышло

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Все чаще жители Казани в качестве альтернативы проживанию в квартире выбирают загородный дом, расположенный в комфортном пригороде недалеко от всей инфраструктуры мегаполиса, и в то же время дающий возможность почувствовать близость к природе. Неслучайно объемы ИЖС в Казани постоянно растут — по данным статистики, более половины новой застройки в регионе приходится на частные дома.

Легко ли жителю многоэтажки перебраться в отдельный дом и что важно учитывать, затевая такой переезд? Своим опытом поделился один из читателей «КП-Казань» Михаил Шевченко.

Стало тесно

К решению переезжать из городской квартиры в частный дом в Казани мы шли давно. Еще когда в семье появился первый ребенок, супруга обмолвилась: мол, как хорошо было бы с малышом в своем доме. А когда родилась дочка — решение оформилось окончательно.

Не последнюю роль в этом сыграл и материнский капитал — самым логичным вложением этих денег мы посчитали улучшение жилищных условий, однако, обойдя несколько выставленных на продажу в Советском районе «трешек», убедились, что даже в такой квартире нашему подросшему семейству будет тесновато.

– Нам нужны две детские, спальня, гостиная, рабочий кабинет и, конечно, большая кухня, – безапелляционно заявила супруга.

Найти такую квартиру, да еще по доступной нам цене, как вы понимаете, было не так-то просто. Мы решили, что это судьба, и нам нужен дом.

Поселок Большие Клыки. Фото. Домклик

План был такой: продаем нашу двушку в Советском районе и покупаем участок в пригороде или на окраине. Если удастся найти с подходящим домом — считай, повезло. Однако сразу были морально готовы использовать маткапитал, брать ипотеку и строить собственную мечту. На поиски отправились на сервис Домклик — тут на продажу выставлено более 16 тысяч участков и частных домов, дач и коттеджей. Уезжать далеко от города и знакомых мест нам не хотелось. После долгих обсуждений выбрали район поселка Большие Клыки, Офицеров, Вознесенку. Приценившись, решили: готовые коттеджи здесь нам не по зубам, а вот просто участки — потянем. Да и хотелось строить сразу «под себя», а не переделывать чужое. Нам приглянулся участок в 4,7 сотки за 4,5 млн рублей.

Фото: Shutterstock

Две сделки в один день

Но сперва предстояло продать нашу двушку. Мы решили попробовать обойтись без риелторов, воспользовавшись сервисом Домклик Самостоятельно сделали фото, выставили на продажу и стали ждать звонков. Знакомые уверяли: квартира у вас ходовая — двухкомнатная, в хорошем оживленном районе, так что продадим быстро. Так и получилось. Риелтор нам не потребовался — договор купли-продажи составили эксперты Домклик, электронную регистрацию сделки заказали там же.

Двушку продали на 6,1 млн рублей. И в тот же день оформили договор купли-продажи участка. А следом — подали на Домклик заявку на льготную «Семейную ипотеку» от Сбера для строительства дома. Можно было взять ипотеку сразу и на землю, и на стройку, но мы решили подстраховаться: «застолбить» за собой понравившийся участок, а кредит оформлять только на возведение дома. «Семейная ипотека» допускает оба варианта.

Первоначальный взнос в этой программе всего 15% (мы использовали маткапитал и часть средств от продажи квартиры), а процентная ставка по кредиту — от 5,3% годовых. Единственное ограничение — строить должен подрядчик, имеющий законное юрлицо. Но мы бы и не доверили свой дом мечты полулегальным бригадам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два этажа, банька и гараж

Дом решили строить двухэтажный, из газоблоков, общая площадь по проекту составила 120 квадратных метров. Больше нам и не надо: было бы сложно содержать и поддерживать порядок. В последний момент включили в проект гараж — пристройкой к дому — и небольшую сауну в подвале: отдельно получить ипотеку на эти дополнения было бы невозможно.

Кредит на всякий случай одобрили на максимальную сумму — 6 млн рублей. Однако сразу скажу: вся сумма не понадобилась. Очень удобной оказалась возможность получать кредит траншами, выбирая деньги по мере строительства и оплачивая проценты только за взятую сумму.

Еще один нюанс: когда мы брали «Семейную ипотеку», нам понадобилось найти поручителя на время строительства дома — земля ведь дешевле будущего здания, ее как залога тогда было недостаточно. В этом тоже не было ничего сложного: поручиться за наше семейство согласилась моя сестра. Но тем, кто будет строиться этим летом и позже, повезло еще больше: буквально в июне Сбер упростил правила ипотеки на ИЖС, и теперь никаких дополнительных поручителей или залогов не нужно, достаточно самой земли.

Нам повезло с подрядчиком — строительство закончили за сезон. Еще месяц заняла чистовая отделка. Все это время мы жили в коттедже у родственников, заодно переняли опыт по управлению собственным домохозяйством.

В общей сложности дом обошелся нам в сумму около 5 миллионов (почти половину этой суммы составили остатки средств от продажи квартиры и маткапитал) плюс стоимость участка. Теперь нам предстоит обживать новое пространство: в ближайших планах — соорудить летнюю веранду, обустроить небольшую детскую площадку и разбить цветник. Но это уже совсем другая история.

Фото: Shutterstock

НА ЗАМЕТКУ

«Семейная ипотека» — далеко не единственная льготная программа, которая позволяет построить собственный дом. С подрядчиком его можно возвести также по ипотеке с господдержкой (ставка в Сбере — от 7,3%) и «IT-ипотеке» (от 5%). Предпочитаете строить своими силами? Тогда подойдет только «Господдержка». Изучить все варианты кредитов (в том числе на строительство дачи) можно здесь.

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