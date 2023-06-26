На Каме выловили 100-килограммового сома: Где и на что в Татарстане можно поймать гигантскую рыбу

Рыбину с трудом удалось затащить в лодку. Фото: скриншот

Повезло, так повезло! Не так давно по соцсетям разлетелись кадры с пойманным, как утверждается, на Каме около Чистополя сомом весом 104 килограмма. На них видно, как мужчины с трудом затаскивают в резиновую лодку гигантскую рыбу. Подавляющей части мужского населения Татарстана, да и не только, сразу захотелось, чтобы и на них снизошла такая удача на рыбалке. Где и на что ловить гигантские экземпляры «КП-Казань» спросила заместителя руководителя Татарского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), кандидата биологических наук Юрия Северова.

Как рассказал ученый, рыба достигает гигантских размеров в силу своего возраста, а на языке рыбаков ее называют перестаркой. Ну а пойманному 104-х килограммовому сому, судя по размерам, предположительно 25-27 лет.

«Обычно рыбы до таких размеров доживают не массово, оттого и попадаются рыбакам нечасто. Еще, из-за своего внушительного веса они могут оторвать крючок удочки», - говорит Юрий Северов.

Вылов такой гигантской рыбы, подобной сому из Чистополя, случай для Татарстана отнюдь не единичный. Однако, по словам ученого, опытные рыболовы предпочитают не афишировать крупную добычу, а тихо-мирно увозят ее прочь от посторонних глаз. Пример тому, случай Сергея В. (Имя изменено – Ред.)

«Как-то на Вятке в Кировской области поймали белугу длиной около пяти метров, а может чуть больше. Уже точно и не вспомню. Взвешивать негде было. Разделывать не стали. В итоге, можно сказать, мы ее тихо поменяли на автомобиль «Лада», - на правах анонимности рассказал Сергей В.

Какова же дальнейшая судьба гигантского сома в Татарстане? К сожалению, рыбаки, поймавшие его, залегли на «дно» и выяснить, что именно они сделали со своим трофеем, так и не удалось. Однако, у Юрия Северова есть свое мнение на этот счет.

«Скорее всего, гиганта порубили на куски, засолили и закоптили. Вопреки мифам о перестарках, мясо там вполне себе нормальное», - выдвинул версию ученый и также отметил. – «За последние 15 лет в Татарстане ловили и более крупных сомов, весом по 130-150 килограммов, просто об этом никто из рыбаков особо не хвалился. Случаи, подобные вылову гигантского сома, как появляются, так и исчезают в голове. На моей памяти, в 2008 году около Камского Устья поймали сома примерно такого же размера. А 4-5 лет назад выловили другого крупного сома, и уже на территории казанского речного порта».

Где в Татарстане поймать гигантскую рыбу?

По словам Юрия Северова, огромных рыб в Татарстане ловят преимущественно на Тетюшском участке Волги и на Каме в Лаишево. Также, единичные случаи гигантского улова были зафиксированы и в других районах Татарстана. К слову, за добычей помельче, к примеру, щукой, можно отправиться на рыбалку в любое место на Волге, а вот за сазаном, судаком и лещом придется ехать на Мешу.

На что ловить гигантских рыб в реках Татарстана?

По мнению кандидата биологических наук Юрия Северова, гигантских рыб в реках Татарстана лучше всего ловить на спиннинг и донки, а также на другие разрешенные правилами орудия. А в качестве снастей и наживок, по словам ученого, здесь лучше всего подойдет большой крючок с мочкой червей, лягушек или головастиков.

«И не забывайте следовать правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Например, разрешается ловить сомов, длиной не менее 90 сантиметров», - также напоминает Юрий Северов.

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