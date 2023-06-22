Завершится праздник ярким салютом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту субботу, 24 июня, на майдане парка «Прибрежный» Набережных Челнов пройдет масштабный праздник - День молодежи 2023. В программе ожидаются авто-мото выставка, велофестиваль и рок-фестиваль. Хедлайнером вечера станет артист The Limba.

«Комсомолка» делится самой подробной программой мероприятий на День молодежи в Набережных Челнах 2023 и рассказывает, во сколько будет салют.

День молодежи в Набережных Челнах 2023 — полная программа мероприятий

Молодежный квартал

16.00 - Выставка творчества молодежи

Выставка «КАМАЗ-Мастер»

Авто-мото выставка

Велофестиваль

Молодежная ярмарка

Квартирник «Все свои»

Интерактивные шатры: лектории, мастерские, профориентация

Рок-фестиваль «Мой мир»

Главная сцена майдана парка «Прибрежный»

17.00 - 19.00 - концертная программа городских коллективов и исполнителей

19.00 - 19.50 - торжественная часть праздника

19.50 - 20.15 - показательные выступления пилотов команды «КАМАЗ-Мастер»

Кто из звезд выступит на День молодежи в Набережных Челнах 2023

20.15 - 21.10 - выступление The Limba

21.10 - дискотека с DJ Kiida

22.00 - праздничный салют

Где перекроют дороги на День молодежи в Набережных Челнах 24 июня 2023

Во время Дня молодежи в Набережных Челнах 2023 перекроют ряд улиц. С 13.00 и до 23.30 ограничения на движение транспорта будет действовать на следующих участках: проспект Туфана (в обе стороны) – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова; улица Раскольникова – до перекрестка с проспектом Беляева.

Погода на День молодежи в Набережных Челнах 24 июня 2023

По прогнозу Гидрометцентра России, 24 июня в Набережных Челнах будет облачная погода без осадков. Скорость ветра будет равна 1 м/c. Средняя температура ночью будет равна +9 градусам, днем потеплеет до +21 градуса.

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