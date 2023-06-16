Коллективы оркестра исполнят джазовую музыку 60-ых и диксиленд 20-ых годов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казань наконец-то вернулась теплая погода, а это значит самое время провести выходные интересно и необычно. Гости и жители Казани смогут бесплатно посетить музыкальные вечера, купить книжные новинки без наценок и узнать побольше об экологии.

Комитет по развитию туризма Казани опубликовал программу мероприятий на выходные . «Комсомолка» рассказывает, куда сходить в городе 17 по 18 июня.

Программа мероприятий в Казани на 17 июня 2023

Выступление джаз-оркестра

Где: Спуск с театра им. Г. Камала со стороны улицы Марджани

Во сколько: 19.00

На набережной озера Кабан выступит Казанский городской женский джаз-оркестр «Фантазия». Желающие смогут насладиться инструментальной и вокальной джазовой музыкой середины XX-го века. Коллективы также исполнят джазовую музыку 60-ых и диксиленд 20-ых годов.

Музыкальный вечер «Октава»

Где: Парк им. Горького

Во сколько: 18.00

Гости и жители Казани смогут посетить специальное выступление инклюзивного оркестра «Тут рядом» в коллаборации с перформативным музыкантом «Директор Всего». Перед самим концертом пройдет открытая дискуссия о том, как устроен инклюзивный оркестр.

Летний книжный фестиваль «Смены»

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: 17-18 июня с 11.00 до 19.00

Главным событием фестиваля станет большая книжная ярмарка, в которой примут участие свыше 80 издательств со всей России. Гости смогут купить книжные новинки без наценок, лично пообщаться с представителями издательских домов и известными писателями. Полная программа - по ссылке.

Орнитологическая экскурсия

Где: парк «Савиновский», у шлагбаума на перекрестке улиц Чуйкова и Гаврилова Во сколько: 9. 00

Эксперт-орнитолог на экскурсии расскажет о том, как различать виды птиц по пению, особенностях их жизни и не только. Участникам рекомендуют взять с собой бинокль.

Фестиваль разумного потребления «КультТорг»

Где: парк «Крылья советов» Во сколько: с 12. 00 до 19. 00

Дать вторую жизнь старым вещам можно во время фестиваля разумного потребления «КультТорг». Помимо маркета б/у вещей и секонд-хендов, гостей ждет цветочный своп, мастер-классы и концерт

Творческая встреча с писателем Михаилом Бару

Где: Музей Е. Боратынского Во сколько: 12. 00

Уже в эту субботу состоится творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Михаилом Бару. Он известен своими книгами иронической поэзии, прозы, стихов, среди них: «Обет безбрючия», «Поджигатель жизни», «Презумпция невинности», «Обещастье», и «Напечатные пряники».

Программа мероприятий в Казани на 18 июня 2023

Урок-спектакль для детей «Родная речь»

Где: Двор Присутственных мест

Во сколько: 13.00

Артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина представят увлекательный и познавательный урок-спектакль для детей и подростков, на котором научат правильному произношению и грамотному использованию татарского языка.

Дискуссия «Как осознанность меняет моду и влияет на культуру потребления»

Где: амфитеатр парка «Черное озеро» Во сколько: 14 июня

Спикеры поговорят о критериях этичного потребления, изменениях индустрии моды в эпоху осознанного потребления, влиянии моды на экологию и не только.

Беговая тренировка

Где: табличка у Моста Миллениум в конце парковки ближе к Набережной Казанки.

Во сколько: 11.00

Timerman Club проведет на Набережной Казанки беговую тренировку. Присоединится может любой желающий. Для этого нужно быть в спортивной одежде и взять с собой воду.

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