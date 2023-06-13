До 150 000 рублей за ночь: В Казани выросли цены на гостиничные номера и съемные квартиры

Несмотря на то, что город находится не на берегу моря, турпоток здесь растет с каждым годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным официального сайта комитета по развитию туризма Казани, на сегодня в городе функционируют 230 средств размещения на 8,1 тысячи номеров, 135 из которых - хостелы. Цены же, к примеру, за двухместный номер в отелях варьируются от 1 450 до 150 000 рублей за ночь, в зависимости от звездности заведения и предлагаемых удобств.

К слову, самый дешевый номер стоимостью от 1 450 рублей в одном из двухзвездочных отелей был замечен на одном из сайтов по бронированию. К услугам гостей здесь общая ванная с душевой, холодильник, телевизор, две кровати и вид из окна на город. В числе явных плюсов - шаговая доступность до станции метро.

Но позвонив в этот отель, узнаем, что эконом-номер занят вплоть до 21 июня. Так, что заселиться туда в ближайшее время, увы, не представляется возможным. Аналогичным образом обстоят дела и с другими номерами, в том числе и бизнес-класса – они также расписаны чуть ли не на месяц вперед.

Кстати сказать, самый дорогой двухместный президентский люкс в пятизвездочном отеле Казани обойдется в 150 000 рублей за ночь. Номер площадью 192 квадратных метров отделан мрамором и выглядит как кремлевский дворец изнутри.

В этом дорогущем люксе есть свой зимний сад, большая зона для проведения мероприятий, живые растения из Голландии, собственная библиотека, несколько кроватей, хамам, русская баня, письменные столы, две гардеробные и большие зеркала. Вот только и туда заселиться – это еще нужно постараться. Номер, несмотря на высокую цену, постоянно занят то одним, то другим постояльцем.

Кстати говоря, в данном отеле на удачу все же можно найти свободные номера. Например, двухместный люкс по цене 32 000 рублей за ночь. Но, согласитесь, это удовольствие не из дешевых. Далеко не каждый турист сможет себе позволить такие затраты на проживание. Поэтому, наверное, самое время обратить внимание на посуточную аренду квартир.

ПОСУТОЧНЫЕ КВАРТИРЫ

Что ж, они в Казани являются главными конкурентами отелей. Особенно, когда у тех 100% загрузка номеров во время праздников или форумов. На сегодня, самая дешевая аренда квартиры, согласно сайту бесплатных объявлений, стоит от 1 450 рублей за сутки. Согласитесь, странное совпадение с ценой за номер эконом-класса в отеле. Однако, позвонив по нескольким номерам из объявлений, узнаем, что в выходные дни, когда в Казань приезжает особенно много туристов, снять квартиру за указанную цену практически невозможно.

Поднимаясь все выше и выше по ценнику, нам удалось найти съемную квартиру по цене от 20 000 рублей за сутки. Это самый дорогой сегмент в Казани на этом рынке. Позвонив по указанному в объявлении номеру, узнаем, что жилье свободно и, как говорится, заселяйся хоть сейчас. Но что предлагается за эту цену?

А предлагается трехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров в элитном доме, который стоит в центре Казани. Как указано в объявлении, главной ее особенностью являются – лифт до двери, большая терраса, сауна с соляным камнем, два санузла ванна с водопадом, большая гостиная с действующим камином, крытая парковка на 2 места и отличный вид на Покровский собор.

Есть в этой квартире и вся необходимая техника, включая кондиционер, холодильник, микроволновку, стиральную и посудомоечную машины, телевизор, фен, утюг, а также беспроводной интернет.

В общем, живи не хочу, только деньги плати! А учитывая, что туристы приезжают в Казань, как правило, на 3-7 дней, то за такое жилье придется действительно серьезно раскошелиться. Наверное, отель за границей и тот обойдется дешевле.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ?

- Цены растут из года в год. Одна из причин - это инфляция, рост цен на ЖКХ и гостиничный инвентарь. Кроме того, еще и зарплату персоналу с каждым годом приходится повышать. Оттого и ценник, по сравнению с прошлым сезоном, вырос примерно на 10-15%, - говорит исполнительный директор ассоциации отельеров Казани и Татарстана Александра Юшутина.

Вдобавок, на рост стоимости номеров в отелях и гостиницах города влияет и сам спрос, а он каждый год только повышается. Особенно наживаются на этом те, кто сдает квартиры посуточно. Они более других ориентируются в туристических сезонах и когда видят момент для получения сверхприбыли, сразу же реагируют.

- В основном из-за посуточников и складывается впечатление, что цены резко выросли. Все дело в том, что над ними нет никаких контролирующих органов, поэтому и ставят цену, какую захотят, - пояснила Александра Юшутина.

И действительно, владельцев квартир по закону никто ни в чем не ограничивает, могут хоть 1 500, хоть 10 000 рублей за сутки цену выставить. При этом их львиная доля всячески старается уклониться от уплаты налогов. Например, в случае проверки, выдают квартирантов за своих друзей или родственников.

Этим серым рынком, который только растет, серьезно обеспокоены в Госкомитете Татарстана по туризму.

Бесконтрольное развитие этого сегмента, в том числе негативно сказывается на развитии отельного бизнеса, отметил руководитель республиканского Госкомитета Сергей Иванов. Он считает, что рынок арендного жилья для туристов можно и нужно регулировать на государственном уровне. Для этого нужно хотя бы прописать в нормативно-правовых актах определение квартиры, которая сдается туристам посуточно. Дело в том, что заселение в гостиничный номер – это, скажем, некая гарантия на определенный уровень сервиса. А вот в случае аренды посуточной квартиры можно опираться только на отзывы тех, кто ее уже снимал.

Отметим, что вопрос о регуляции процесса сдачи такого жилья туристам продолжает обсуждаться, в том числе и Госдумой. В данный момент предпринимаются попытки разработки концептуального подхода для деятельности владельцев посуточных квартир.

НАЛОГИ И БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

- Кстати, на сегодня, в Татарстане самые высокие налоги на имущество и землю, которые составляют 2,2% и 1,1 %. Для сравнения, в 2022 году в Санкт-Петербурге отели вообще были освобождены от их уплаты. А в этом году там на них получают льготу 50%. В Москве же и вовсе действует гранд на компенсацию имущественных и земельных налогов, - отметила исполнительный директор ассоциации отельеров Казани и Татарстана Александра Юшутина.

Также, по ее словам, в ряде регионов действуют меры поддержки по снижению налоговой ставки, а вот в Татарстане, увы, нет. Однако, несмотря на это, Александра Юшутина, как эксперт, не считает, что в весенне-летний сезон в Казани резко выросли цены на отели. По ее мнению - это закономерный процесс, который протекает с учетом экономической обстановки в регионе. Может цены из-за повышенного спроса продолжат расти и во время бархатного сезона?

- Сейчас трудно прогнозировать. Прошлая осень выдалась хорошая в плане деловой активности. Надеемся, что в этом году все пройдет также, и Казань по-прежнему будет пользоваться спросом среди деловых туристов, - подытожила Александра Юшутина.

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