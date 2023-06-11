Новички в каждую линию и тренер – Рахимов: каким будет «Рубин» после выхода в РПЛ?

«Комсомолка» разобралась, какие трансферы стоит ждать от «Рубина» этим летом. Фото: Рамиль ГАЛИ

«Рубин» спустя год триумфально вернулся в Премьер-лигу. Состав команды был невероятно силен для Первой лиги, но под выход в РПЛ казанцам жизненно необходимы усиления. «Комсомолка» разобралась, какие трансферы стоит ждать от «Рубина» этим летом, и почему руководство клуба сделало новую ставку на Рашида Рахимова.

ВЫИГРАЛ ПЕРВУЮ ЛИГУ СИЛЬНЕЙШИМ СОСТАВОМ

Сенсационный вылет «Рубина» из Премьер-лиги год назад сулил для клуба большие неприятности. Да, были и оптимисты, считающие, что команда вернется на былые позиции в РПЛ сходу, но большая часть болельщиков так не считала.

Прошлым летом сразу после понижения в классе команду покинули все топовые легионеры, а на замену им пришли опытные «своячки» и завсегдатаи Первой лиги. По инерции этот состав вызывал большие сомнения, но чуть позже стало ясно, что на уровне ФНЛ данный коллектив способен на многое. Блогеры и журналисты сходу назвали «Рубин» командой «галактикос» или же местной «dream team».

Ожидания были оправданы. Состав, собиравшийся еще Слуцким, Саймановым и Яровинским с первой же попытки вернулся в РПЛ, а в придачу еще и завоевал Кубок Первой лиги. Но всего этого могло бы не произойти, если бы в апреле команду не возглавил Рашид Рахимов.

РАШИД РАХИМОВ ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

Вообще, фигура главного тренера в «Рубине» сильно недооценена. Многие обращает большое внимание «звездам» команды, но где бы сейчас были эти самые «звезды», если бы не Рахимов?

На момент, когда 58-летний специалист возглавил «рубиновых», казанцы шли вторыми, отставая на целых 6 очков от «Балтики» и всего на 3 опережая «Аланию» и «Енисей». К тому же, безвыигрышная серия «Рубина» к 26 туру составляла 4 матча. С Уткульбаевым было решено расстаться, а пришедший Рахимов дал свободу лидерам и выдал 7 побед в 8 матчах.

Логично, что после этакого «спасения» клуба, руководство дало Рашиду Маматкуловичу новый шанс. Ряд СМИ сообщали, что в РПЛ «Рубин» может возглавить другой специалист - называлась фамилия главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Но по информации «КП-Казань», никаких переговоров с тренерами извне «Рубин» не вел, не ведет и полностью доверяет Рахимову. К тому же, свою летнюю трансферную кампанию «Рубин» проводит именно исходя из желаний нынешнего тренера.

КТО МОЖЕТ УЙТИ?

Говоря об усилении под Премьер-лигу, стоит отметить, что как таковой состав «Рубина» по сравнению с Первой лигой изменится не сильно. Костяк команды, начиная от Дюпина и Мартыновичем и заканчивая Зотовым и Фамейе, останется все тем же.

Прямо сейчас официально известно лишь о трех потерях - Самошникове, Миткове и Саплинове. Об уходе первого было известно уже давно, еще двое возложенных на них ожиданий в аренде не оправдали. Вскоре команду также покинут Камиль Муллин, Максим Ширяев, Михаил Костюков и Артем Попов.

Не до конца понятна ситуация с Александром Ломовицким. Футболист, контракт которого в «Рубине» рассчитан до 2026 года, хочет остаться в Казани, но тренерский штаб им объективно недоволен. Есть вероятность, что экс-спартаковец вскоре покинет команду и перейдет в один из клубов РПЛ. Аналогичное будущее может ждать Олега Иванова и Алана Дзагоева. Два опытнейших футболиста надеются остаться в «Рубине», но последнее и решающее слово останется за Рахимовым.

КТО ПОПОЛНИТ «РУБИН»?

Еще одно желание Рахимова - усиление линии нападения. По информации «КП-Казань», главной целью «Рубина» в летнее трансферное окно является форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский. Как стало известно нам, казанцы еще не связывались с клубом и стороной игрока.

Напомним, Писарский, который в минувшем сезоне забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи, перешел в «Крылья» зимой за 100 миллионов рублей. Сообщалось, что у футболиста имеется конфликт с главным тренером команды Осинькиным и поэтому самарцы будут не прочь расстаться с игроком, но не менее, чем за 2 миллиона евро.

Еще одним усилением прямиком из Самары может стать полузащитник «Крыльев» Роман Ежов. Край обороны может усилить латераль из «Сочи» Сергей Терехов, но какой-либо конкретики по его потенциальному переходу пока нет. Кроме того, стоит ожидать еще пару усилений в центральной оси: центрдеф и центрхав.

Так или иначе, все эти новости и слухи говорят об одном - «Рубин» хоть и станет сильнее, но ненамного. В Премьер-лиге состав казанцев будет сильнее на 20-30%, чем у соперников, но бороться будет разве что за топ-8. Если целиться на что-то большее, то рассчитывать стоит исключительно на прошлогоднюю «химию» и новую магию Рахимова.

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