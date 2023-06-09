Уже 12 июня по всей стране отметят важный государственный праздник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 12 июня по всей стране отметят важный государственный праздник - День России. В этот день гости и жители Чебоксар смогут посетить концерты, экскурсии, фестиваль ретро техники и другие культурные мероприятия.

«Комсомолка» делится самой подробной программой на День России в Чебоксарах 2023.

День России в Чебоксарах 2023 — полная программа мероприятий

Красная площадь

С 10 по 12 июня по исторической части Чебоксар пройдут бесплатные экскурсии. Вечером гостей и жителей столицы Чувашии приглашают в 17.00 на праздничный концерт «Мы — граждане России».

Этнокомплекс «Амазония»

С 10 по 12 июня пройдет всероссийский фестиваль ретро техники. На нем представят свыше 200 автомобилей и мотоциклов эпохи xx века. В программе ожидается международное шоу каскадеров из Колумбии и живая рок-музыка.

Парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»

12.00 — праздничный концерт и старт всероссийской исторической игры «Объединяющая народы».

13.00 — детский спектакль «Школа светофорных наук».

14.00 — Владимир Петров сыграет на саксофоне.

15.00 — розыгрыш призов.

Детский парк им. космонавта Николаева

12.00 — праздничное мероприятие «Россия начинается с тебя». В программе — хоровод дружбы народов, бесплатный творческий мастер-класс по созданию матрешки, выступление детских коллективов города.

Погода на День России в Чебоксарах 12 июня 2023

По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, 12 июня в Чебоксарах будет переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра будет варьироваться от 4 до 11 м/c. Ночью средняя температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем ожидается от +16 до +21 градуса.

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