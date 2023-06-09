Уже 12 июня по всей стране отметят важный государственный праздник.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже 12 июня по всей стране отметят важный государственный праздник - День России. В этот день гости и жители Чебоксар смогут посетить концерты, экскурсии, фестиваль ретро техники и другие культурные мероприятия.
«Комсомолка» делится самой подробной программой на День России в Чебоксарах 2023.
Красная площадь
С 10 по 12 июня по исторической части Чебоксар пройдут бесплатные экскурсии. Вечером гостей и жителей столицы Чувашии приглашают в 17.00 на праздничный концерт «Мы — граждане России».
Этнокомплекс «Амазония»
С 10 по 12 июня пройдет всероссийский фестиваль ретро техники. На нем представят свыше 200 автомобилей и мотоциклов эпохи xx века. В программе ожидается международное шоу каскадеров из Колумбии и живая рок-музыка.
Парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
12.00 — праздничный концерт и старт всероссийской исторической игры «Объединяющая народы».
13.00 — детский спектакль «Школа светофорных наук».
14.00 — Владимир Петров сыграет на саксофоне.
15.00 — розыгрыш призов.
Детский парк им. космонавта Николаева
12.00 — праздничное мероприятие «Россия начинается с тебя». В программе — хоровод дружбы народов, бесплатный творческий мастер-класс по созданию матрешки, выступление детских коллективов города.
По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, 12 июня в Чебоксарах будет переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра будет варьироваться от 4 до 11 м/c. Ночью средняя температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем ожидается от +16 до +21 градуса.
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