В Казани 18-летний член сборной Татарстана по боксу на «Мерседесе» насмерть сбил человека

Пешеход буквально пробил лобовое стекло машины и скончался на месте ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ночь на 9 июня в центре Казани по улице Лево-Булачная мчались «Мерседес» и «БМВ». Дорога вроде была свободна, и водителям на светофоре горел «зеленый». Вот только впереди была «зебра». Никто особо тормозить перед ней не стал. В этот момент на пешеходном переходе появляется мужчина. Никто не ожидал его там увидеть, так как ему светофор показывал «красный», запрещающий сигнал.

«БМВ» промчалась мимо, не задев пешехода, а вот «Мерседес» на полном ходу сбил его. Удар был настолько сильным, что мужчина буквально пробил головой лобовое стекло иномарки. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, за рулем «Мерседеса» находился 18-летний член сборной Татарстана по боксу (находится в резерве), студент Российского государственного университета правосудия, сын директора строительной компании.

Как отметил источник «КП-Казань», по факту наезда проводится проверка по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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