Праздник начнется в 16.00 на площади возле Университета Иннополис. Фото: innopolis.com

Уже в эту пятницу, 9 июня, самый молодой город России Иннополис отметит свое восьмое день рождения. Хедлайнерами большого праздника станут ВИА «Волга-Волга» и группа «Свидание». Вместе с тем гости Дня города смогут пройти мастер-классы, поиграть в «Дженгу», сделать аквагрим, а также поесть вкусной еды.

Праздник начнется в 16.00 на площади возле Университета Иннополис. «КП» делится самой подробной программой мероприятий и рассказывает, что будет на Дне города Иннополис 9 июня 2023.

Программа Дня города Иннополис 9 июня 2023

16.00 Dj Bubble Gum

16.30 ВИА’LATORS

17.30 Vadim Zudin

18.00 Теплые Волны

18.25 Метеосводка

18.50 DJ Bubble Gum

19.30 ВИА «Волга-Волга»

20.20 Диджей-сет от мэра Иннополиса Руслана Шагалеева

21.00 Группа «Свидание»

21.50 Завершится День Иннополиса 2023 самым большим салютом в истории города, который продлится 4 минуты.На празднике, как и полагается имениннику, будет торт, начинку для которого местные жители выбрали сами.

Расписание автобусов Казань-Иннополис 9 июня 2023

Если вы думаете, как доехать до Иннополиса, то можете воспользоваться автобусами. В день праздника они будут ходить по своему привычному расписанию.

Из Казани в Иннополис автобусы будут отправляться в 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00. Обратно из Иннополиса в Казань они поедут в 15.20, 16.00, 17.20, 18.20, 20.00, 21.20, 22.00 и 22.20.

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