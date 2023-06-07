Праздник начнется в 16.00 на площади возле Университета Иннополис. Фото: innopolis.com
Уже в эту пятницу, 9 июня, самый молодой город России Иннополис отметит свое восьмое день рождения. Хедлайнерами большого праздника станут ВИА «Волга-Волга» и группа «Свидание». Вместе с тем гости Дня города смогут пройти мастер-классы, поиграть в «Дженгу», сделать аквагрим, а также поесть вкусной еды.
Праздник начнется в 16.00 на площади возле Университета Иннополис. «КП» делится самой подробной программой мероприятий и рассказывает, что будет на Дне города Иннополис 9 июня 2023.
16.00 Dj Bubble Gum
16.30 ВИА’LATORS
17.30 Vadim Zudin
18.00 Теплые Волны
18.25 Метеосводка
18.50 DJ Bubble Gum
19.30 ВИА «Волга-Волга»
20.20 Диджей-сет от мэра Иннополиса Руслана Шагалеева
21.00 Группа «Свидание»
21.50 Завершится День Иннополиса 2023 самым большим салютом в истории города, который продлится 4 минуты.На празднике, как и полагается имениннику, будет торт, начинку для которого местные жители выбрали сами.
Если вы думаете, как доехать до Иннополиса, то можете воспользоваться автобусами. В день праздника они будут ходить по своему привычному расписанию.
Из Казани в Иннополис автобусы будут отправляться в 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00. Обратно из Иннополиса в Казань они поедут в 15.20, 16.00, 17.20, 18.20, 20.00, 21.20, 22.00 и 22.20.
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