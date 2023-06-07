«Была в растерянном состоянии и плакала»: в Чебоксарах сотрудники Росгвардии спасли девушку, которая сидела на краю моста

Пока росгвардейцы подходили к девушке, очевидцы под мостом отвлекали девуашку. Фото: скриншот с видео

Утром старший инспектор управления вневедомственной охраны по Чувашии старший лейтенант Владимир Савинов ехал на работу. Когда он проезжал мимо автомобильного моста на проспекте Мира, то увидел сидящую на его краю девушку. Он не мог вырваться из автомобильного потока, чтоб подъехать к ней, поэтому сообщил об инциденте коллегам – сотрудникам Росгвардии.

- Во время патрулирования получили сообщение о том, что на мосту девушка находится в опасности. Буквально через одну-две минуты мы были уже на месте, - рассказал полицейский ОВО по Чебоксарам Константин Козлов.

Действительно, на перилах моста, свесив ноги вниз, сидела девушка, которая навзрыд кричала: «Спасите, пожалуйста!». Под мостом ее уже заметили прохожие, которые отвлекали разговорами.

- Приняли решение немедленно ее спасти. Осторожно подкрались сзади и аккуратно спустили девушку на тротуар. Она была в растерянном состоянии и плакала, - вспоминает старший группы задержания ОВО по Чебоксарам Артур Григорьев.

Росгвардейцы успокаивали 26-летнюю девушку как могли, пока не приехала «скорая помощь», которую они вызвали. Передали ее медикам и только после этого вернулись на маршрут патрулирования.

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