Надежды уже почти не было: Следком помог мальчику из Казани бесплатно получить дорогие лекарства

Чтобы купить препарат самостоятельно, требовалось более 100 тысяч рублей в год Фото: Олег ЗОЛОТО

В семье 13-летнего Артура из Казани еще в 2021 году возникла серьезная проблема. Ему назначили лекарство для лечения болезни, которой страдает подросток, только вот препарат не входит в список льготных, да и вообще на территории России не зарегистрирован. Чтобы купить его самостоятельно, требовалось более 100 тысяч рублей в год. Для семьи эту сумма весьма внушительная.

В поисках помощи родители мальчика обращались в региональный Минздрав и к местным депутатам. Но результата это не принесло. У казанцев уже начали опускаться руки – никто не брался им помочь. Ситуация изменилась в апреле текущего года – мама подростка, Зарина Рафаиловна, обратила в соцсети внимание на сообщение информационного центра Следкома России. В нем сообщалось, что ведомство помогло ребенку-инвалиду получить необходимые лекарства, которые также не были включены в перечень льготных.

- Ситуация точь-в-точь, как у нас, - подумала жительница Казани и обратилась в Следком.

Вскоре с женщиной связались сотрудники Следкома. Вопрос взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. После беседы с Зариной Рафаиловной офицеры запросили в органах здравоохранения сведения о причинах сложившейся ситуации.

Мать мальчика рассказывает, что наконец поверила в чудо, а вот отец относился к происходящему спокойно.

- Я реалист. Нужно готовиться к тому, что, скорее всего, вопрос быстро не решится, - сказал тогда мужчина своей жене.

К счастью, казанец ошибся. Уже через месяц семья получила лекарство, которое так необходимо Артуру.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Татарстана, которому не дают жилье.

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