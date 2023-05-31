Попросил накормить его ужином: Татарстанца зарезали в гостях у подруги

Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники Росгвардии. Мужчина попытался спрятаться от них в кустах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в Нижнекамске 45-летний мужчина пришел в гости к своей подруге, которая живет в квартире на улице Тукая. Его усадили за стол, где уже находились мать женщины и ее 66-летний сожитель. Рюмка за рюмкой, тост за тостом. Во время застолья гость попросил подругу накормить его ужином. Это почему-то сильно не понравилось сожителю ее матери. Мужчина впал в ярость, схватил нож и ударил им гостя в грудь. Ранение оказалось серьезным. Напавший не стал дожидаться дальнейшего развития событий и попросту сбежал.

Оставшиеся наедине с телом гостя женщины сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На место преступления быстрее всех прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы как раз находились недалеко на патрулировании.

Их встретила хозяйка квартиры и ее дочь. На полу правоохранители увидели тело мужчины, на нем была кровь. Подруга убитого рассказала, кто напал на него и сообщила приметы сожителя матери. Сотрудники Росгвардии тут же начали прочесывать территорию около дома. В результате они увидели подозреваемого. Тот тоже увидел правоохранителей и поспешил спрятаться в кустах. Но ему было уже не уйти. Мужчину задержали и передали в руки полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

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