Как подать заявление на поступление в ИВМиИТ-ВМК КФУ

Вот и заканчивается пора школьной скамьи у выпускников. Многие с нетерпением ждут момента, когда перешагнут порог будущего места обучения, будь то вуз или училище. Однако перед тем как получить заветный студенческий билет и носить гордое звание «Студент», необходимо пройти последнее испытание - сдать Единый государственный экзамен. К слову, период сдачи ЕГЭ уже наступил, а 1 и 2 июня в стране пройдет экзамен по математике.

Если с предметами и вузом абитуриенты определились, то остается вопрос: «На какое направление поступить?», который плотно сидит в головах учеников и их родителей.

Фото: предоставлено ИВМиИТ

Приемная кампания в Казанском федеральном университете начинается 20 июня 2023 года. До 25 июля того же года необходимо подать документы. Отметим, что процедура подачи документов осуществляется как электронно через образовательную сеть КФУ «Буду студентом!», так и очно, приехав в вуз. После этого в личном кабинете абитуриенты смогут следить за списком подавших документы и искать свою фамилию среди общего рейтинга. До 3 августа необходимо приехать в Университет по адресу: ул. Кремлевская, 35 - и предоставить оригиналы документов для зачисления на бюджетную форму обучения. Через несколько дней уже будут известны списки поступивших как на контракт, так и на бюджет. Приемная комиссия рекомендует подавать сразу два заявления, на контракт и на бюджет. Потом можно будет выбрать подходящий для поступающего вариант обучения.

Фото: предоставлено ИВМиИТ

Если с началом приемной компании разобрались, то остается вопрос: «А на какое направление подавать документы?» Предположим, студента интересует IT-сфера. В КФУ есть несколько факультетов по этому направлению, с разными направлениями и компетенциями на выходе. Тогда как же выбрать нужный факультет?

Институт вычислительной математики и информационных технологий в этом году проводит набор на семь направлений подготовки бакалавриата:

- 01.03.02 Прикладная математика и информатика

- 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

- 09.03.02 Информационные системы и технологии

- 9.03.03 Прикладная информатика

- 10.03.01 Информационная безопасность

- 01.03.04 Прикладная математика

- 38.03.05 Бизнес-информатика

Фото: предоставлено ИВМиИТ

С полным списком программ, минимальными баллами для поступления, предметами для сдачи и информацией можно познакомиться как на сайте Института вычислительной математики, так и на уже упомянутом выше «Буду студентом!».

Что касается предметов, то в этом году для поступления в ИВМиИТ-ВМК необходимо сдать:

- математику (1 и 2 июня 2023 г.);

- русский язык (29 и 30 мая 2023 г.);

- физику (5 июня) / информатику и ИКТ (19 июня) / иностранный язык (16 и 17 июня 2023 г.).

ВАЖНО!

Обратите внимание, что список предметов меняется в зависимости от направления. С полным списком можно ознакомиться в приложении, на ранее упомянутом ресурсе «Буду студентом!».

Какие нужны документы для поступления в бакалавриат?

После публикации списка подавших заявления во время визита в КФУ при себе нужно иметь следующий пакет документов:

- оригинал аттестата или диплома об образовании;

- копия паспорта (главная страница, прописка);

- 4 фото 3х4 (матовая бумага, не имеет значения, цветные или черно-белые).

К слову, приемная комиссия рекомендует предоставить копию ИНН.

После подачи документов и всех подготовительных процедур остается следить за списками и искать в них свою фамилию.

Кстати говоря, в ИВМиИТ существует учет индивидуальных достижений. С полным списком дополнительных баллов при поступлении можно ознакомиться на всем уже знакомом портале «Буду студентом!».

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения.

И все же почему именно ИВМиИТ?

Проектная деятельность

Наши студенты уже в процессе обучения пробуют себя на реальных проектах с нашими индустриальными партнерами.

Научные интеграции

Наши преподаватели - ученые и востребованные специалисты в своих профессиональных областях.

Фокус на STEM-образовании

Мы создаем междисциплинарные и проектные образовательные программы, основой для которых становится интеграция естественных наук в технологии, инженерное творчество и математику.

Формирование портфолио работ студента с момента обучения

Наши студенты выпускаются с резюме проектов, на которых они работали, и им есть что показать будущим работодателям.

Поступайте в самый SMART Институт КФУ и добивайтесь высот, ведь ВМК - ваш путь к успеху!

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