Студенты КФУ создали свою умную колонку «Алия», которая разговаривает на татарском языке

Для гаджета уже придумали дизайн с национальным колоритом. Фото: Из личного архива героя публикации

«Сэлэм, Алия! – Привет, Алия?» - с такого обращения будет начинаться разговор будущих пользователей умной колонки «Алия», которая общается на татарском языке. Это обычный беспроводной динамик со встроенным микрофоном и голосовым помощником, работающим на основе искусственного интеллекта. Об этой разработке нам подробнее рассказал один из основателей проекта Артем Аксинин.

«Алия» изначально создавалась как чисто учебный проект по интернет-маркетингу. Идея носила исключительно образовательный характер и не подразумевала массовость. Тогда команда из пяти студентов КФУ на примере еще не существующего продукта подробно изучали как работает маркетинг в интернете. Это Салават Миннекаев, Артем Аксинин, Дана Кугаевская, Александра Дубровина и Венера Сабитова.

- Изначально мы закладывали идею обучения татарскому. Позже посчитали интересным, если бы колонка могла рассказывать татарские сказки, включать песни, помогать готовить национальные блюда, шутить. Идеи безграничны, но есть много технических нюансов. Например, продукт не интересен, если это будет «болталка». Люди поразговаривают с «Алией» в день покупки 30 минут и забудут о ней навсегда. Наша главная цель состоит в поиске инвесторов и больших IT-компании, которые помогут подключить целую экосистему к «Алие», - рассказал Аксинин.

Имя Алия с арабского переводится как «подарок небес». Оно довольно распространено у татар. Кроме того, легко произносится и запоминается. При этом название было разработано методом «брейншторма» креативным менеджером Даной Кугаевской.

- Мы с командой отвечаем только за маркетинг-исследования. Нами был проведен полный Product-Market Fit, CustDev, бизнес-план и медиаплан, разработка фирменного стиля, дизайн колонки и запуск сайта-лендинга, ведение социальный сетей. Это все заняло около 3-4 недель, - пояснил Артем Аксинин.

В дизайне колонки использован тюльпан - популярный цветок в татарской вышивке, который занимает центральную часть устройства. По мнению Артема Аксинина, это узнаваемый красивый орнамент, который встречается на гербе Татарстана, одежде, дома и в мечетях. Логотип разработал дизайнер Салават Миннекаев. Для него работать с национальным кодом не в новинку. Изначально было два фирменных цвета подсветки: «Туган» (темно-зеленый) и «Сапфир» (темно-синий), а корпус имеет цвет «Барс» (белый).

- Существующие отечественные колонки говорят только на русском языке, с трудом понимают английский язык. Иностранные аналоги вообще не говорят на русском. Такие гаджеты не покрывают потребности татароговорящих семей в республике и за ее пределами, - отметил сооснователей проекта.

Очень быстро проект умной колонки «Алия» вышел за рамки учебного плана. Разработчики увидели, что этот продукт действительно актуален и востребован. С ребятами даже связался Институт прикладной семиотики при Академии наук Татарстана. Они тоже вели разработки голосового помощника на татарском языке, была проделана огромная научная работа. Теперь команда студентов из КФУ помогают им в сборе голосовых записей других людей. Нужно собрать 100 часов татарской речи. Это обучить «Алию».

- В данное время как продукт колонка находится в стадии разработки. При этом в первый день, когда о нас случайно узнали все, интерес к сайту проекта проявили более 1,5 тысячи пользователей, почти 500 человек нажали на кнопку «Заказать». Важно уточнить, персональные данные мы не собирали, а кнопка к оплате не вела. Сайт на тот момент выполнял лишь информационную функцию и был создан в рамках обучения в вузе, получения навыка web-дизайна и верстки, - рассказал Артем Аксинин.

Что же касается стоимости будущей колонки, то она рассчитывалась с учетом среднерыночной цены за подобные гаджеты. Разработчики «Алии» считают, что с каждым годом татарсоговорящего вокруг становится все меньше. Отсюда и спрос на их проект. Есть желающие, которые хотят обучить детей родному – татарскому языку. В этом им и поможет умная колонка «Алия», с которой сделать это будет намного проще и увлекательнее. Гаджет станет не только учителем, наставником, но и другом, с которым можно будет весело и с пользой провести время.

- Колонка будет пользоваться спросом, так как татары являются вторым по численности народом в России, проживают в каждом регионе. В Башкортостане это четверть от населения. А так татары есть еще в 20 странах. Это большое сообщество, - заключил Артем.

Как он отметил, с точки зрения маркетинга и продвижения продукта команда смогла выполнить свою цель. Институт прикладной семиотики при Академии Наук Татарстана трудится над технической частью, у них есть успехи. Осталось найти «железо», непосредственно физическую колонку и куда можно будет внедрить «Алию». Рассматриваются как уже существующие модели или же идея создания собственной колонки с нуля.

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