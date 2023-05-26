Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал нейросеть, которая умеет находить лейкоз по цифровому мазку крови

Сервис для анализа клеток крови – это цифровой ассистент, применяемый в клинической лабораторной диагностике и патоморфологии. Фото: представлено Анной Мещеряковой

Современные технологии в медицине – это молодая, но быстроразвивающаяся отрасль, основная цель которой состоит в повышении удобства, безопасности и качества медицинских услуг с помощью инновационных решений. В последние годы российский рынок подобных технологий значительно вырос. Одной из подобных разработок является сервис анализа клеток крови компании «Платформа Третье Мнение» с офисом в ОЭЗ «Иннополис», у которой много проектов в Татарстане по анализу медицинских изображений и наблюдению за пациентами. В данное время разработчики выбирают медицинское учреждения, в которых будет проходить тестирование сервиса.

Сервис для анализа клеток крови – это цифровой ассистент, применяемый в клинической лабораторной диагностике и морфологии, который берет на себя рутинные задачи врчас-отпечатки по классификации и подсчету клеток периферийной крови и костного мозга на оцифрованном мазке. Программа проводит его точную диагностику, предоставляя лабораториям в любой точке страны доступ к оцифрованному опыту ведущих специалистов.

- Сервис обучен распознавать клетки, характерные для онкогематологических процессов: бластные клетки, миелоциты, метамиелоциты, лимфоциты, палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, базофилы и эозинофилы, базофильные полихроматофильные оксифильные нормобласты. В основе разработки лежит запатентованная технология под названием «Метод для выделения и классификации типов клеток крови с помощью глубоких сверточных нейронных сетей», - пояснила гендиректор компании Анна Мещерякова.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ

В современной медицине довольно часто возникают вопросы о правильности постановки диагноза и скорости принятия решения. В случае с онкозаболеваниями это может спасти жизни. И разработки, наподобие сервиса для анализа клеток крови, позволяют в кратчайшие сроки сузить круг поиска проблемы, подтвердить предполагаемый диагноз или опровергнуть его. Врач не должен слепо следовать «шаблонам», ведь организм каждого человека по своей сути уникален.

По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет распространенность онкологии вырастет на 47%. Это, прежде всего, объясняется демографическим старением населения. Так, к 2050 году 16% всего населения Земли будет старше 65 лет. В связи с этим возрастает нагрузка на отделения лабораторной диагностики и патанатомические отделения сферы здравоохранения. Потребность в анализах растет, но их количество не увеличивается пропорционально росту потребности в диагностике. Поэтому и нужны соответствующие цифровые ассистенты.

Нейросеть от резидента ОЭЗ «Иннополис» с точностью до 97% распознает около 40 типов клеток, что позволяет быстрее и точнее ставить такие, например, диагнозы как острый лейкоз. Сервис «Третье Мнение» обучали на выборке из 60 тысяч уникальных изображений клеток крови и костного мозга.

Как заявляет профессор РАН Сергей Румянцев, данный сервис дает возможность получить заключение экспертного класса в медучреждении любого уровня.

- Дефицит высококвалифицированных специалистов лабораторной диагностики в России оценивается в 50%. Обработка результатов лабораторных исследований с помощью программы компьютерного зрения может в значительной мере компенсировать эту нехватку, - отметил Румянцев.

По словам профессора, в лабораторной практике сформировался большой запрос на «пересмотр» препаратов костного мозга. Около четверти российских регионов в 100% случаев направляют гистологический материал в федеральный центр для повторного изучения. По данным профессора Румянцева, средний процент несовпадения диагнозов при проведении референсного исследования составляет 30%. Искусственный интеллект в состоянии помочь с решением и этой проблемы.

Напомним, в Татарстане внедряют нейросеть, которая может определить злокачественную опухоль.