«Важный, но не определяющий жизнь»: психолог КФУ Ильдар Абитов рассказал, как пережить стресс из-за ЕГЭ

Во время подготовки к экзамену нужно давать себе передышки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ну, все началось. С 26 мая в Татарстане, как в целом и по всей России, стартовал основной период сдачи «великого и ужасного» единого госэкзамена или проще говоря ЕГЭ. Одиннадцатиклассники на последнем школьному звонке только посмотрели в «глазок» на лето. Впереди не только пора последней зубрежки и наставлений репетиторов, но и пора сплошных переживания и стресса. Как выпускнику все это пережить с наименьшими потерями рассказал доцент кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Ильдар Абитов.

В первую очередь, по его словам, у всех сдающих ЕГЭ должна быть внутренняя установка - это просто очередной экзамен, важный, но не определяющий жизнь. Абитов также отмечает важность того, чтобы этой мыслью прониклись и родители выпускников. При неудачах они не должны их тюкать туда носом, нужно поддержать ребенка. Один из приемов в этом случае – сесть вместе и подумать, а можно ли пересдать экзамен и как к нему еще лучше подготовиться. Правда, на нет такую поддержку могут свести усилия школьных учителей. Они в основном заточены на получение хорошего результата любой ценой. Естественно в этом случае о сохранении психологического благополучия выпускника никой речи здесь не идет.

ПРИЕМ ОТ СТРЕССА

ЕГЭ – не первый экзамен, который сдает выпускник. Поэтому нужно вспомнить все былые подготовки к подобным испытаниям на знание. Особенно эффективно в этой работе помогает систематизация материала. Делайте схемы, таблицу и классификации. И, главное, нужно давать себе передышку во время подготовки. Во время нее поощряйте себя за проделанное. В свою очередь родителям надо больше доверять ребенку, показать ему, что его любят в любом случае, то есть вне зависимости от того, как он сдаст ЕГЭ.

Что касается самой тревоги накануне экзамена, когда она особенно сильна и мешает не только нормально готовиться, но и трезво мыслить, то тут, по словам эксперта КФУ, помогут дыхательные техники. Также есть прием от стресса, когда нужно подумать о пугающем событии с ответом на вопрос: «В что будет, если все получится провал?». Это должно помочь взять под контроль, если не весь страх, то хотя бы снизить его уровень. По мнению психолога КФУ Ильдара Абитова, важно, чтобы родители выпускника помогали ему, а не пугали чрезмерным проявлением эмоций и не внушали свою тревогу.

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