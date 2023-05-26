Данила Багров в женском обличье: Сценаристы из Татарстана представят на ТНТ комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой

На ТНТ готовятся к крышесносной премьере. Создатели сериалов «Ольга» и «Исправление и наказание» представят зрителям новый проект от сценаристов, продюсеров и режиссеров из Татарстана Олега Гольдфайна и Ильи Петрухина «Вика-Ураган».

- Однажды мы с Ильей увидели какой-то сюжет или шоу про девушку, вышедшую из тюрьмы. Нам обоим эта тема показалась интересной, ведь к женщинам, оказавшимся в местах не столь отдаленных и их покинувшим, относятся иначе, чем к мужчинам. Общество судит их в разы строже. Это трансформировалось в идею собрать в одной истории совершенно разных персонажей, не до конца понятных обществу, и с нашей героиней во главе, - рассказал Олег Гольдфайн.

Главная героиня – Вика, которую сыграет Аглая Тарасова, готова поставить на карту собственные благополучие, комфорт и даже свободу ради справедливости. И хотя проблемы будут обрушиваться одна за другой, Вика будет виртуозно сносить каждую из них, чего бы ей это не стоило, ведь она – девушка-ураган.

- Наша героиня – это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него еще очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребенок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть женщиной – Данилой Багровым куда сложнее, - отметил, в свою очередь, Илья Петрухин.

Олег Гольдфайн (слева) и Илья Петрухин (справа).

Вики во время прогулки замечает, как пьяный сосед решает справить нужду прямо во дворе, где гуляют дети. С таким хамством мириться она не намерена. Вика пытается вразумить хулигана, но в результате случайности тот остается без глаза. Главная героиня попадает в колонию на четыре года, а после выхода на свободу обнаруживает, что привычная для нее картина мира окончательно разрушена. Квартира превратилась в секс-шоп благодаря маме (Ирина Розанова), муж (Антон Филипенко) ушел к подруге, а сын (Иса Новиков) оказался в интернате для детей с особенностями развития. С каждым днем тучи вокруг Вики сгущаются. Ее новый мир — это пошарпанная квартира с одинокой пенсионерской (Татьяна Кравченко), подругой из колонии (Полина Шашуро), ребенком с аутизмом и новым знакомым Карлсоном (Иван Добронравов). Но в этом «союзе ненужных людей» Вика не теряет надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро.

Премьера комедийного сериала «Вика-Ураган» на ТНТ состоится 13 июня.