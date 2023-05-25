Депутат из Чувашии открыл приемную в сауне своей матери

По этому факту началась прокурорская проверка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Новочебоксарского городского Собрания, член политической партии КПРФ Евгений Евдокимов открыл приемную в сауне своей матери. В результате этого прокуратура Новочебоксарска начала проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что в октябре 2020 года Евдокимов заключил с матерью договор аренды нежилого помещения, в котором находилась сауна. Депутат оформил это место как общественную приемную.

Последующие 2,5 года парламентарий представлял финансовые отчеты, согласно которым сауна арендовалось им в целях осуществления депутатской деятельности. На основании указанных документов ему каждый месяц возмещались понесенные расходы в размере 9,6 тысячи рублей из бюджетных средств.

По итогам проверки прокуратура Чувашии даст оценку соблюдению депутатом ограничений и запретов, установленных законодательством противодействия коррупции и правомерности получения им бюджетных денег, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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