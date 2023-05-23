Путин лично вручил Минтимеру Шаймиеву высшую награду России

Орден должны были вручить раньше, но помешала пандемия. Фото: tatarstan.ru

В этот вторник, 23 мая, первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев прибыл в Москву. В Екатерининском зале Кремля он стал участников торжественной церемонии вручения президентом России государственных наград. Владимир Путин лично вручил Шаймиеву высшую орден страны - Святого апостола Андрея Первозванного. Этой награды он удостоился за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

- Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности. Для меня большая честь вручить вам высшую награду Родины, - сказал перед награждением президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что указа о награждении Шаймиева был подписан главой государства еще 20 января 2022 года, когда политику исполнилось ровно 85 лет. Однако из-за коронавирусных ограничений церемонию вручения пришлось перенести.

- Несмотря на все сложности, которые сейчас мы переживаем, на то, что происходит в мире, мы продолжаем укрепляться и проявлять чувство единства. Сегодня наша страна по основным экономическим показателям как никогда адекватна к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мы прошли очень сложные времена. А сейчас твердо стоим на ногах. Задача всех нас – под Вашим руководством идти вперед так же смело и также принципиально, потому что за нами многонациональный, многоконфессиональный, я бы даже сказал, многострадальный народ. Нам надо дорожить тем, что есть и также твердо, проявляя волю, продолжать идти дальше. Иного не дано и не надо. У нас есть уверенность в себе как никогда. Успех за нами! – сказал в своем ответном слове Минтимер Шаймиев.

Чем еще награждали Минтимера Шаймиева

Первый пезидент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев в свое время был также награжден золотой звездой Героя труда России, Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», Орденом «Дуслык», Медалью «100 лет образования ТАССР», Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Медалью «В память 1000-летия Казани», Медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», Медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», Медалью Столыпина П.А. I степени, Серебряная медаль ЮНЕСКО имени Авиценны, Орденом «За Честь и Доблесть» премии «Российский Национальный Олимп», Орден «Ахьдз-апша второй степени», Орденом почета «Аль-Фахр» первой степени, Орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, Орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени, Орденом Минина и Пожарского «Возвеличим Россию», Орденом Дружбы Республики Казахстан I степени, Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и Орденом «Преподобного Андрея Иконописца» I степени.

СПРАВКА

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая государственная награда России. В 1998 году орден был восстановлен. На сегодня ее кавалерами являются всего 25 человек. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели, граждане России за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.

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