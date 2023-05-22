МТС разогнала интернет для бизнес-туристов Казани

МТС, цифровая экосистема, провела работы по укреплению сети на территории Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» и других крупных площадок, где проходят масштабные деловые, спортивные и массовые развлекательные мероприятия. Оператор установил новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для участников форумов и соревнований на 30 процентов.

МТС обеспечила усиленным покрытием и модернизировала сети LTE на ряде объектов в Казани, где столица Татарстана регулярно принимает деловые и спортивные события. По статистике оператора, во время мероприятий нагрузка на сети здесь вырастает в десятки раз. Работы по укреплению связи коснулись территорий МВК «Казань Экспо», IT-Парка им. Рамеева, Казанской академии тенниса, Казанского Кремля, Агропромышленного парка «Казань». Даже при повышенных нагрузках их посетители смогут оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными сервисами – изучать в онлайне программу и знакомиться с участниками мероприятия, регистрироваться на события, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, вести онлайн-трансляцию для подписчиков в социальных сетях и мессенджерах.

- Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов, и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетили свыше пятнадцати тысяч участников. С учетом этого, развитая цифровая инфраструктура - одно из обязательных требований при определении площадки для крупных форумов регионального значения. Кроме участников мероприятий, растут цифровые «аппетиты» и у организаторов. Проведенные нами технические работы в том числе предоставили им надежный цифровой фундамент для внедрения и использования различных ИТ-решений - например, для организации пропускной системы и обеспечения безопасности посетителей или развертывания современных интерактивных выставочных форматов, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.