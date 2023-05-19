Провизор детской Горбольницы №7 в Казани Елена Афиногенова рассказала, что лучше всего положить в аптечку, когда отправляетесь в путешествие с детьми

Не нужно брать с собой все лекарства, что есть дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нормальный отдых с детьми в путешествии – сказка или реальность? Это, прежде всего, зависит от того заболеют ли они в дороге, что случается довольно часто. В этом случае родители частенько впадают в панику и моментально понимают, что помимо купальников надо было брать с собой еще и аптечку. Но и аптечка, аптечке рознь. Провизор детской Горбольницы №7 в Казани Елена Афиногенова рассказала, что нужно брать с собой в первую очередь, чтобы не занимало полчемодана и действительно пригодилось.

Обязательно нужно помнить, что у вас в аптечке должно находиться такие следующее:

- Антибиотики малой и большой дозировки. Во многих странах, как в России, их не продают без рецепта.

- Ушные капли;

- Сосудосуживающие капли/спреи в нос;

- Препарат против спазмов;

- Ингалипт для горла. Елена Афиногенова, советует брать с собой именно отечественный препарат;

- Альбуцид, который можно хранить даже при 25-градусном тепле;

- Таблетки от аллергии;

- Энтерофурил или любое другое средство против кишечных инфекций;

- Йод (зеленка);

- Смекта/Регидрон;

- Отхаркивающее средство при кашле. Казанский провизор детской городской больницы №7 тут советует приобретать раствор амброксола отечественного производства;

- Парацетамол и аспирин;

- Цитрамон или другое средство против головных болей.

Что касается загара, а он тоже может стать при своей чрезмерности проблемой, тот тут нужно взять с собой в отпуск солнцезащитное средство - не менее 50+ SPF, от UV и AB лучей.

- Так как детская кожа очень чувствительна к солнцу, то обязательно защищайте спинку малышей, надевайте им футболки даже во время купания. Особенно за границей, солнце там в этом плане очень коварное, - говорит Елена Афиногенова.

Что делать, если вам в отпуске за границей понадобился врач?

Если аптечка в очень серьезных случаях не помогает, то у вас на руках должен быть загранпаспорт и страховка. При покупке турпакета у вас всегда есть страховка, которая входит в оплачиваемые услуги. На ней всегда указан номер телефона, по которому можно связаться с сотрудниками «горячей линии», которые подскажут дальнейшие действия. За самый первый вызов страховки обычно оплачивается франшиза в размере 30€. При дальнейшем вызове турист уже ничего не доплачивает.

Процедура вызовы врача работает так: вы набираете номер телефона, сообщаете данные и причину, приезжает «скорая помощь». Если врач может помочь на месте, то он делает это прямо в отеле. Если нет, то вас везут в ближайшую больницу. Растраты на медикаменты, аптеку покрывают по прилету в Россию. К слову, процедура вызова врача по страховке одна и та же, как для взрослых, так и детей.

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