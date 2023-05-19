Майские праздники закончились, а отпуска только начинаются: где жители Казани планируют провести лето 2023

Жители столицы Татарстана в основном выбирают заграничные направления. Фото: Алина НИЗАМОВА

Больше всего свой отпуск этим летом казанцы мечтают провести именно в Турции. Перелет туда из столицы Татарстана займет пять часов. Отметим, что самый жаркий туристический сезон в Турции начинается в мае и длится в основном до октября. Что касается стоимости путевки, то как узнала корреспондент «КП-Каазань», тут все может обойтись 33 тысячами рублей на одного человека. Правда, такая цена присуща именно «горящим» турам.

Среди популярных направлений на втором месте у жителей Казани расположился Египет. Стоимость путевки туда или соразмерна поездки в Турцию или, как это бывает обычно, немного дороже. В основном туристов там привлекает дайвинг. Сезон здесь длится всю вторую половину весны и так до самой осени. Даже в начале сентября воздух там прогревается до +36 градусов, а море – до +30.

Не забыли казанцы и про Таиланд – он на третьем месте. Отдыхать в страну слонов, орхидей, буддизма и знаменитых пляжей можно отправиться, купив путевку стоимостью от 90 тысяч на человека.

На четвертом месте у жителей столицы Татарстана находятся ОАЭ. Вот только поездка на родину роскоши и дорогих автомобилей может влететь в ту еще копеечку.

Казанцы не желающие так много тратить на отдых или предпочитающие свое, родное, сейчас выбирают в основном Дагестан и не только.

- Очень популярны Дагестан, Байкал и Кольский полуостров в Мурманской области. Это удивительное место с китами. Количество видео туристов с ними в сети растет с каждым днем, - рассказала «КП-Казань» турагент Татьяна Речкина.

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