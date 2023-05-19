Будто гипнотизировал, а потом избил: жительница Казани сбежала от бывшего бойфренда в Индию

Наталья вернулась на Родину и хочет построить свою жизнь с нуля. Фото: скриншот

У 32-летней Натальи Пономаревой из Казани в прошлом были абьюзивные отношения – бывший бойфренд избивал ее, и повышал голос. Сейчас женщина признается, что тогда она понимала всю серьезность ситуации, но не могла уйти от этого мужчины, потому что боялась одиночества. К тому же, по словам Натальи, он будто гипнотизировал на общение с ним, поэтому она и была готова ради него на все.

Но последний скандал поставил жирную точку в их отношениях. Наталья не стала молчать. Дело дошло до рукоприкладства. Оправившись от тяжелых травм Наталья, наконец-то, набралась смелости и сбежала от уже бывшего партнера. И ни куда-нибудь, а в Индию. Она была уверена, что в другой стране жизнь у нее наладиться, и о пережитом можно будет забыть как о страшном сне.

- Я улетела в Индию без цели, без денег и без обратного билета. Я изучала культуру, ездила и смотрела страну. И так встретила своего нового молодого человека. Он – индус. У нас были прекрасные отношения в течение пяти лет, но в последние полгода что-то резко поменялось, - рассказывает Наталья Пономарева.

Крепких отношений им так и не удалось создать. Несмотря на прожитые вместе годы эта международная пара так и не смогла найти общий язык. Корабль романтики разбился о разницу менталитетов и жизненных приоритетов. Она мечтала о свободе, а он во всем ее ограничивал. Что ж, сказки об индийском принце, с которым главная героиня жила долго и счастливо, не получилось. Наталья порвала с иностранцем и вернулась на Родину, в надежде построить здесь свою жизнь заново, а также найти свое предназначение и достичь гармонии со своим внутренним миром.

В этом ей решили помочь специалисты телевизионного шоу «Новый день» на ТВ-3. Его участницы исполняют свои мечты, проходят путь духовных изменений и доказывают самим себе, что никогда не поздно начать все сначала. Добиться этого им помогают эксперт в области Предназначения Саша Шанкара , а также стилисты и визажисты мирового уровня. Увидеть преображение жительницы Казани после произошедшего с ней можно будет в эту пятницу, 19 мая, в 11.15.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Любовь Розенберг, психолог:

«Проект должен послужить для Натальи мощным толчком. Толчком для ее развития и наполненности, для того, чтобы она разрешила себе то, чего до сих пор никогда не разрешала – быть яркой, красивой, талантливой, абсолютно не похожей ни на кого, и получала от этого огромное удовольствие».

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