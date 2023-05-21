«Мы вернулись туда, где наше место»: казанский «Рубин» победил «Балтику» и снова будет играть в Премьер-лиге

Казанский клуб занял самую верхнюю строчку в турнирной таблицы Первой лиги. Фото: rubin-kazan.ru

В эту субботу, 20 мая, в Калининграде казанский «Рубин» на выезде обыграл местную «Балтику», тем самым прервав 30-матчевую беспроигрышную серию хозяев и заняв первое место в Первой лиги. Таким образом команда Рашида Рахимова возвращается в Премьер-лигу, откуда вылетел после неудачных для себя матчей.

Никто не думал, что все решится именно в первом тайме. В его концовке Марат Апшацев забивает один единственный мяч в ворота «Балтики». И этого хватает «Рубину», чтобы не только победить в этом матче, но и вернуть себе некогда утерянное место в Премьер-лиге.

- Мы вернулись туда, где наше место. Мы очень долго этого ждали. Отдали все силы. Всем спасибо за поддержку. Вернемся вместе! – прямо с поля после финального свистка через соцсети обратился к болельщикам автор победного гола Марат Апшацев. К слову, его фанаты «Рубина» уже успели назвать главным открытием этого сезона.

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