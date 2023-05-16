В Татарстане полицейский оформил кредит с телефона умершей пенсионерки

Оперативник оформил заявку на выдачу кредита в размере более миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 31-летнего полицейского, который обвиняется в мошенничестве, краже и злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он оформил кредит с телефона умершей пенсионерки.

Как полагает следствие, в декабре прошлого года обвиняемый в составе следственно-оперативной группы выехал по вызову на место смерти 63-летней женщины. В квартире полицейский увидел сотовый телефон покойной пенсионерки и изъял его для установления родственных связей. В тот же день, зайдя в приложение банка от имени женщины, он оформил заявку на выдачу кредита в размере более миллиона рублей. Такую сумму банк мог выдать лишь при предъявлении необходимых документов, тогда мужчина решил оформить кредит на меньшую сумму – 120 тысяч рублей. Эти деньги он перевел на личную банковскую карту и снял их в банкомате. Кроме этого, страж порядка похитил 74 тысячи рублей, которые уже были на счету покойной жительницы Набережных Челнов.

Когда наследница умершей обратилась к нотариусу, она обратила внимание, что операции со счетом проводились уже после смерти ее родственницы. Она решила обратиться в правоохранительные органы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет вынесено решение виновен мужчина или нет.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане группу лже-инвалидов отдали под суд за мошенничество с выплатами. В списке обвиняемых 10 человек – они за деньги оформили себе различные группы инвалидности и на протяжении нескольких лет получали пособия.

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