В Татарстане под окнами дома нашли живую женщину, а у нее в квартире убитого младенца

В обстоятельствах произошедшего тщательно разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнекамске на проспекте Победы под окнами жилого дома прохожие обнаружили травмированную женщину. По всем признакам она упала с высоты. Прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» увезли женщину в больницу, не забыв сообщить о странном случае в полицию.

Правоохранители организовали проверку. Было установлено, что пострадавшая женщина живет в квартире на третьем этаже дома, около которого ее нашли. Мало того, в своем падении она виновата сама. В тот момент она была пьяна, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органов. Осматривая ее квартиру, полицейские зашли на балкон, где их ждала жуткая находка.

В простой картонной коробке лежало разлагающееся тело новорожденного младенца. Пришло время вызывать криминалистов. Они установили, что ребенок появился на свет доношенным, а его смерть наступила примерно за 10 дней до того, как его мать выпала из окна той самой квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство новорожденного ребенка».

Находящаяся в больнице 21-летняя женщина рассказала правоохранителям, что нигде не работает, будучи беременной, на учет в женскую консультацию не вставала, а ребенка родила дома. Сейчас в обстоятельствах произошедшего тщательно разбираются следователи.

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